Matan a un periodista estadounidense en un ataque ruso

Un periodista estadounidense que había trabajado tiempo atrás en el diario The New York Times fue asesinado a balazos este domingo en un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Irpin, ubicada al suroeste de Kiev.

Se trata de Brent Renaud, videoperiodista de 51 años que estaba en la zona de guerra. Tras el asesinato, The New York Times aclaró en un comunicado que Renaud no estaba en ese momento en una tarea asignada por el diario.

Junto a su compañero Juan Arredondo fueron baleados mientras circulaban en un automóvil con un civil ucraniano que resultó herido, informó el médico local que los atendió.

“Habíamos ido a filmar a los refugiados abandonando la zona, nos subimos a un vehículo y alguien se ofreció a llevarnos al otro lado del puente”, relató Arredondo en un video viralizado en las redes sociales.

En tanto, autoridades ucranianas acusaron a las fuerzas rusas de haber disparado a los periodistas, y el alcalde de Irpin, Oleksandr Markushin, anunció que los periodistas ya no podrán acceder a la ciudad por “razones de seguridad” tras la muerte de Renau.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), con sede en Nueva York, dijo en Twitter que “las fuerzas rusas en Ucrania deben cesar de inmediato toda violencia contra periodistas y civiles”, y advirtió que “quien haya matado a Renaud deberá rendir cuentas”.