Venta fraudulenta de terrenos: “Es gente muy humilde que puso todo lo que tenía y que han sido estafados”

En el medio de la controversia generada por la venta irregular de terrenos dada en Olavarría, en la mañana de este miércoles el abogado de uno de los involucrados afirmó que ya se cuentan 7 denuncias por el hecho y que “hay por lo menos 7 más para presentar en estos días”.

Las declaraciones se dieron en el marco de una entrevista que la periodista Claudia Bilbao le realizó a Julio Beley, abogado de uno de los damnificados, en el programa “Desayuno con Noticias”, de Radio M.

En dicha entrevista, el letrado afirmó que fueron muchas las personas que se comunicaron con él para solicitar asesoramiento y adelantó que se estaría hablando de más de 15 denunciar por el caso.

“Por una cuestión de miedo, o de no querer aparecer, algunas personas no denuncian. O quizás tienen la esperanza de que esta gente les cumpla con los que les prometió, de no perder lo que ya pusieron, pero ya está claro que no van a hacer nada y que no les van a devolver nada de lo que ya pusieron”, afirmó Beley, quien definió a los responsables como “una asociación o banda que se dedica a estafar y a vender terrenos en distintas condiciones, prometiendo algo que no cumplen”.

“Yo digo que es una asociación ilícita o banda porque se dan claramente los requisitos. En la mayoría de los hechos participan alrededor de tres personas, que justamente es uno de los requisitos para esa clasificación, y lo cierto es que hay un sentimiento de pertenencia a esa banda”, agregó.

En relación al curso que está tomando el proceso, Beley precisó que ya se encuentra trabajando con los fiscales María Paula Serrano y José Iturralde, de la UFI Nº4, para poder avanzar en la causa, a la que se van sumando nuevas declaraciones y “víctimas”, ya que serían “muchísimas las personas que han sido estafadas con este accionar delictivo”.

En relación a las víctimas, el abogado las definió como “gente muy humilde que puso todo lo que tenía para tener su terreno y que han sido estafados”.

“Se trata de gente trabajadora, gente agradecida, gente con miedo, gente de bien. De lo que uno a veces no toma dimensión es que la gente necesita que la ayuden, porque se trata de personas muy laburadora que perdieron todo lo que tenía por tener una mejor posición”.

Por su parte, el letrado también revindicó que, según su perspectiva, las personas detrás de la venta fraudulenta de los terrenos contaban con una “habitualidad” en este tipo de acciones que se evidenciaba de forma contundente en “el diálogo que tenían con la gente” y en que se manejaban “con total impunidad”.

Aparte de eso, manifestó que estimativamente cada venta fraudulenta significaba un promedio de “600 a 800 mil pesos por terreno” y que entre los diferentes predios se cuentan desde “terrenos municipales y fiscales” hasta “terrenos que no tenían dueño”.

Además de eso, Beley revindicó su idea de que lo mejor para la causa sería que “quede” en Olavarría, sin apartarse “de la órbita de la UFI N° 4”, ya que este tipo de delitos “afecta la tranquilidad pública y el Ministerio Público debe dar esa tranquilidad a la comunidad de Olavarría”.

En el marco de su trabajo en la causa, y en vista al modus operandi implementado por los estafadores, Beley aconsejó “consultar con un escribano” ante “cualquier en la compra de un terreno” para evitar caer en este tipo de fraudes que, a primera vista, se presentan como “ofertas convenientes”.

“Lo barato sale caro, y por ahorrarse dos pesos termina perdiendo todo”, concluyó.