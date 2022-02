Muestra “Mujeres en el Arte” en el Dámaso Arce

El Municipio invitó a la comunidad a participar de la apertura de la muestra “Mujeres en el Arte” el próximo sábado 5 de marzo desde las 19 en el Museo “Damasco Arce” en el marco del Mes de la Mujer.

Según se detalló, la muestra contará con obras en cerámica de la artista Vilma Villaverde y grabados de la artista Alicia Díaz Rinaldi, ambas expositoras de proyección internacional.

La muestra se podrá visitar desde el 5 de marzo hasta el 17 de abril de martes a viernes de 9 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 15 a 19.

Las artistas

Vilma Villaverde nació en 1942 en Buenos Aires, Argentina y egresó en 1961 de la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón como profesora de Pintura. Desde 2004 es Magíster en Educación por el Arte en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Misiones y cursa el Doctorado en Artes. Docente de esa Facultad (1978-2008) y docente de la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova (1985-1989).

Estudió Cerámica con Mireya Baglietto, escultura con Leo Tavella y talla en piedra con Ramón Castejón. Miembro de la Academia Internacional de la Cerámica con sede en Ginebra, Suiza. Presidente de ACIA Asociación Cerámica Internacional en Argentina; Miembro de la Comisión de ATAC Asociación Técnica Argentina de Cerámica; Miembro del Concejo Consultivo de la Korea Ceramic Foundation, Gyeonggi International Ceramix Biennale, Korea; Miembro del Concejo organizador de la Asociación Internacional de Ceramistas, Forum Li Ziyuan Collection, Zibo, China; Miembro del Concejo organizador del Simposio Macsabal, China y Corea; Miembro Consultivo Contemporary Arts&Crafts International Studio of Jilin College of the Arts, Changchung, China. Ha recibido numerosos premios y realizado exposiciones en importantes museos de Argentina y el exterior (entre otros el Gran Premio Adquisición en el Salón Nacional de Cerámica en 1993 y el Gran Premio Adquisición en el Salón Nacional de Artes Visuales, en escultura en 2003.

Alicia Díaz Rinaldi nació en 1944. Estudió dibujo y pintura con Víctor Chab (1958-62). Se perfeccionó en Grabado y Técnicas Gráficas en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro (1967-69). En 1984 fue cofundadora del Grupo 6 dedicado a la experimentación del grabado. Ese mismo año fue invitada por el Victorian College of Art y el Frankston College de Melbourne (Australia) para dar cursos sobre arte argentino contemporáneo.

Profesora de Grabado en el museo Eduardo Sívori (1987-90) e introductora de la técnica Collagraph en el país. Desde 1970 participa en exhibiciones y bienales internacionales de Alemania, Brasil, Canadá, España, Inglaterra, Italia, Alemania y EE.UU. Entre sus más de 20 premios se destacan: Gran Premio de Honor de Grabado, XXV Salón Nacional de Grabado y Dibujo (1989); Premio Especial del Jurado, VI Ural Print Triennial, Bashkostostan (Rusia, 2004); Primer Premio, VII Bienal Internacional de Grabado, Acqui Terme (Italia 2005); Primer Premio, V Trienal Internacional de Grabado, Bitola (Macedonia, 2006).