Suspendieron la mayoría de los partidos de la fecha

La Liga de Fútbol de Olavarría había programado para este domingo toda la actividad de la 2° fecha del Torneo Clausura, pero la lluvia que cayó en Olavarría obligó la suspensión de la gran parte de la fecha.

A primera hora de este domingo, las autoridades liguista confirmaron la suspensión de los partidos entre Hinojo vs Racing y Loma Negra vs Ferro que ya fueron reprogramados y posteriormente se suspendió el duelo entre El Fortín y Sierra Chica y Municipales vs San Martín.

En el Enrique De la Quintana, el “albiverde” debía recibir a Racing desde las 15:30 en Primera División, pero se enfrentarán finalmente en la jornada del lunes en idéntico horario. Dos horas antes se enfrentarán en Reserva.

Por otro lado, en Villa Alfredo Fortabat, Loma Negra recibía a Ferro desde las 20:00, pero la actividad también debió ser reprogramada y cruzarán el miércoles también manteniendo el horario.

También fue suspendido el encuentro entre El Fortín y Sierra Chica que debía disputarse desde las 17:00 en el Ricardo Sánchez, pero a diferencia de los otros dos, los cruces en Primera División y Resserva no tienen fecha de disputa.

Ya en horas del mediodía, se confirmó la postergación para el miércoles desde las 20:00 del encuentro entre Municipales y San Martín en el Domingo Colasurdo.

Con cuatro de los cinco cotejos suspendidos, el único duelo a disputarse este domingo será en el Clemente Di Carlo, donde Embajadores recibirá a Estudiantes desde las 16:30 y dos horas antes en Reserva.