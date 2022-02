Les aparecieron compras de miles de pesos con la tarjeta de crédito: todos son empleados estatales

Al menos ocho olavarrienses fueron víctimas de estafas a través de las tarjetas de crédito de Banco Provincia, según informó Luciana, una de las damnificadas que se comunicó con Infoeme. Según su relato, los delincuentes realizan compras en montos altos y retiran dinero en efectivo. Hay un común denominador: todos los estafados son empelados estatales.

La olavarriense que se comunicó con este medio relató su experiencia y dijo que se dio cuenta de la estafa a través del Homebanking: “El 20 de febrero entré para ver cuánto me iba a venir en el resumen de la tarjeta y encontré una compra de 85 mil pesos con la tarjeta de crédito, en un pago”, contó Luciana.

En este sentido relató que ese mismo día, ella realizó una compra en un reconocido local de la ciudad, pero gastó 30 mil pesos y el pago fue en seis cuotas. “Si pagué esa compra en cuotas, jamás podría abonar 85 mil pesos en un sólo pago”, aclaró justificando lo sucedido.

Por otra parte, la mujer explicó la situación que atravesaron algunos de sus compañeros de trabajo: “Tenían la tarjeta de crédito adherida al débito automático y les vaciaron las cuentas, y otros han recibido informes de deudas”, relató y agregó: “Esto se está yendo por las ramas, somos muchas las personas que estamos sufriendo estas estafas”.

Sobre las acciones legales, Luciana indicó que se comunicaron con Visa para realizar el reclamó pero la respuesta no ha sido la que esperaban: “Te dicen que mandes un mail a tu banco, pero el banco te manda a hablar con Visa y yo la verdad es que quiero que una persona me dé una solución no un mail”, señaló.

Luciana se dio cuenta de la compra con su tarjeta a través de Homebanking.

En el caso de otras víctimas, especificó que han realizado denuncias en la Defensoría al Consumidor, “pero todavía están en trámites”. Esta es una de las cuestiones que más preocupación les genera: “Estamos próximos a cobrar, si llegamos a la fecha de cobro y nos llegan a sacar, el Banco no se va hacer cargo de pagar mis gastos”, explicó.

Además, indicó que la última posibilidad para todos los damnificados es “hacer una denuncia por delitos cibernéticos”, aunque la mujer sostuvo: “Esos 85 mil pesos no los voy a pagar porque no los puedo pagar, soy una laburante que trabaja para llegar a fin de mes, hago horas extras para poder progresar”.

Finalmente pidió que todas aquellas personas que hayan sido victimas de este tipo de estafas realicen la denuncia correspondiente.