Energas confirmó que el aumento será del 20 por ciento

Luego de que el Gobierno del presidente Alberto Fernández confirmó un aumento del gas para el mes de marzo mediante la publicación de una resolución en el Boletín Oficial este miércoles, Enargas confirmó que el porcentaje de aumento será del 15 por ciento en PyMEs y del 20 en Residenciales.

La decisión, que fue oficializada mediante el Decreto 91/2022, incluye dentro de los aumentos que se verán en las boletas de abril a Camuzzi Gas Pampeana.

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) confirmó oficialmente que fue habilitado para emitir cuadros tarifarios “con una actualización del 15% en PyMEs y del 20% en Residenciales promedio nacional”.

“El aumento va a llegar a todos, pero no será el mismo en todos lados porque Olavarría no tiene la segmentación que tienen los barrios o localidades de Amba”, indicó a Infoeme Liliana Schwindt, de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores de la Nación y agregó: “Acá no hay ningún tarifazo”.

No obstante, la funcionaria destacó que más allá del aumento, “Olavarría tiene Zona Fría, por lo tanto la gente va a tener un beneficio y un descuento del 50 y del 30 por ciento, según los requisitos”.

En relación a esto último, Energas destacó en el comunicado oficial que gracias a la Ley de Ampliación del Régimen de Zona Fría sancionada el año pasado, “un 35% de los usuarios residenciales registrarán un descuento del 28 por ciento en la factura del 2022”.