Plataformas eróticas: Cinthia Fernández reveló cuánto cobran las famosas

Cinthia Fernández reveló cuánto cobran las famosas por participar de plataformas eróticas. Además, la panelista contó que le ofrecieron formar parte del proyecto y explicó por qué todavía no dio una respuesta.

Fernández, que actualmente participa como panelista en Momento D, dio detalles de la propuesta que recibió en los últimas días. "Me ofrecieron muy buena plata. No sé si se puede decir. Yo te voy a decir los cachéts: están entre tres mil y 10 mil dólares mensuales más comisión”, dijo.

Silvina Luna, quien trabaja para una de las apps de este estilo, expresó su enojo tras los dichos de Fernández: “No sé si está tan bueno estar hablando de cifras, creo que cada uno tiene su cachet también”. La respuesta de la panelista no tardó en llegar: “Pará, no me tiren manto de monja porque es un trabajo, no están haciendo nada de malo”.

Fernández contó cuáles son los abonos para quienes quieran ser usuarios de la plataforma. “Se dijo que las suscripciones iban entre los 10 y 20 dólares, eso lo elige cada famosa. Se habló ya de esto, tampoco me crucifiquen”.

“Te duele que te digan gato por estar ahí”, le dijo el periodista Fabián Doman, conductor del ciclo, a su compañera, quien admitió que las opiniones públicas en su contra le pesan: “Todo el tiempo aparte me lo dicen. Ya convivo hace como diez, quince años con el gato, trol..., p…, entonces, es difícil”.

Cinthia le manifestó su apoyo a Silvina por los comentarios violentos que recibió en las redes sociales. “Hasta hizo un chiste con lo de los viñedos, que mucha gente le tira tipo hate diciendo: ‘che, ¿y vos que te angustiaste tanto? Y sí, porque fue algo privado y algo personal. (...) Cuando aparece una chica con buen cuerpo, somos todas trolas. Es una salida laboral que cada uno elige. No le están robando nada a nadie”,