Indignación de dueños de autos bajos: juntarán firmas en rechazó a las multas

El referente de la agrupación Bajos al Piso Olavarría, Nicolás Quintero expresó su disconformidad con las infracciones que fueron realizadas este fin de semana a conductores que tenían autos con suspensión baja y música alta, por lo que tomaron la decisión de manifestarse y juntar firmas para que no haya multas.

"Damos a conocer con los demás chicos que estamos en la agrupación, que juntaremos firmas, y presentaremos un escrito para lograr no multar a autos bajos", expresó Quintero al respecto .

En este sentido, desde la agrupación sostuvieron que están buscando un espacio propio y que trataran de buscar que no allá infracciones por suspensión baja.

"No pedimos mucho, trabajamos día a día para que llegue el domingo y poder disfrutar nuestro estilo de vida", expresó el referente de la agrupación.

Con respecto a la utilización de estos tipos de vehículos explicó que entiende que "no puede gustarle a muchos, pero les hacemos saber que nosotros recaudamos y aportamos fondos para los bomberos voluntarios y colaboramos alimentos no perecederos para el grupo sustentar alimentos Olavarría, colaboramos en el evento que se realizó a beneficio del Club Atlético Hinojo, realizamos una juntada de autos que se hizo para que Paz, la pequeña patinadora de hinojo pueda viajar a competir, y además cosas como juntar camas, ropa, comida, calzados, para esas distintas familias que han sufrido un incendio o no tienen para poder conseguirlo", aseguró.