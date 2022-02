"Los dejo solos y hacen un desastre": la furia de Jorge Rial

El periodista Jorge Rial volvió a cuestionar la nueva versión de Intrusos, tras su alejamiento del programa de espectáculos. Lo hizo en Twitter tras observar la manera en que Florencia de la V y su equipo cubrió la muerte de Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y tutor de Marta y Felipe.

Fiel a su estilo, y sin pelos en la lengua, Rial publicó un filoso mensaje en las redes sociales: "Los dejo solos y hacen un desastre", posteó aunque sin nonbrar al programa o alguno de sus integrantes, El mensaje del periodista incluyó emojis de carcajadas con llanto.

Los usuarios de las redes se sumaron a las críticas de Rial por la forma en la que Flor de la V y su equipo trataron la muerte de la ex pareja de Fort. "¿Flor un 10? Jajaja No deja hablar, se traba y no es chiste, interrumpe, corta a los demás cuando están hablando. Además, tiene un ego terrible, yo, yo, yo, yo. Que vuelva Rial"; "te banco muchísimo. Me hice una carrera viendo tu ’Intrusos’ y los quilombos que armaban durante 20 años"; "’Intrusos’ es como el Titanic, se hunde de a poco, no lo salva nadie a Dios gracias".

Aunque otros internautas cuestionaron a Rial por sus recurrentes críticas a la nueva versión de Intrusos: "Ay Jorge te mordés los codos por volver. ¡Y que lindo verte sufrir porque no podés!; "ser oscuro que no acepta que fue expulsado de la tele. Ya no tiene lugar"; "gracias a Dios los dejaste solos, solo tenés un mensaje de resentimiento que no suma"; "¡no te creas tan importante!"; "el tipo este viene de hundir un programa y en el anterior no le iba bien... Pero es tan caradura que se mofa jajajaja".