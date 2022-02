Infoeme | Política | Peronismo Republicano - 15 de Febrero de 2022 | 14:06

Por razones de salud Miguel Ángel Pichetto no presentará su libro en Olavarría Desde Peronismo Republicano local informaron que el ex funcionario no llegará a la ciudad el próximo fin de semana.

Peronismo Republicano local informó que se suspendió la presentación del libro de Miguel Ángel Pichetto. El ex senador y dirigente peronista de Juntos por el Cambio, no llegará a la ciudad por problemas de salud. El próximo sábado 19 de febrero, el ex senador y dirigente peronista de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, llegaría a Olavarría para presentar su libro "Capitalismo o Pobrismo, esa es la cuestión", escrito en coautoría con el periodista Carlos Reymundo Roberts. La agrupación del Peronismo Republicano local informó que por razones de salud Miguel Ángel Pichetto no podrá realizar la presentación de su libro en Olavarría el próximo sábado, según detallaron la misma será reprogramada en fecha y horario a confirmar.