Kicillof sobre la condena a Cristina es “el funeral de la credibilidad de la Justicia”

El gobernador Axel Kicillof dijo que los jueces, funcionarios macristas y directivos de Clarín que viajaron a Lago Escondido “son una manga de corruptos” y que la condena contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es “el funeral de la credibilidad de la Justicia”.

“Que la condena haya salido de la misma usina después de conocerse estos intercambios del partido judicial, Cristina lo dijo bien y los chats lo muestran: es el comportamiento de una mafia”, sostuvo el mandatario bonaerense en el marco de una entrevista con radio El Destape.

En este marco, sostuvo que la condena a CFK de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta, “es realmente el funeral de la credibilidad de la Justicia porque todo el trámite del juicio fue una enorme payasada”.

“Cristina hizo un llamado a la organización y a que tengamos una cuota relevante de coraje ante este verdadero ataque a la democracia”, apuntó el Gobernador. Y resaltó: “Ayer fue muy impresionante el cúmulo de apoyos a Cristina y de denuncia a este juicio trucho”.

Además, consideró que el mensaje de CFK tras la condena “fue un llamado al activismo para que se entienda la importancia que tiene una proscripción al peronismo y a la persona más importante del peronismo”. “Quitando la cuestión electoral, que falta mucho, hay un llamado a la organización y a dar una respuesta muy contundente del punto de vista de lo que está en juego”, consideró

Kicillof también se refirió al viaje a la zona de Lago Escondido (encerrada por el magnate británico Joe Lewis) del que participaron jueces, funcionarios macristas y directivos de Clarín y a los posteriores chats que buscaron tapar el mismo.

“Cometen un acto ilegal que es haber recibido un viaje gratuito que no corresponde, Clarín le paga a jueces y a funcionarios para viajar a Lago Escondido y habiendo cometido el delito, muestran cómo al mismo tiempo que quieren ocultarlo y que no tenga discusión mediática y no se investigue ni se castigue, empiezan a hablar con la fiscalía de Bariloche”, analizó.

El Gobernador consideró que los hechos develan “el comportamiento de una mafia”. “Este sector representa a un grupo de operaciones del poder”, aseguró. Y señaló: “Son una manga de corruptos. Está demostrado”. “¿Cuántos chats como esos haciendo de esas cosas habrá? Es espantoso lo que se lee, estoy muy impresionado”, indicó.

Fuente: DIB.