Rotura del motor para Nicolás Pezzucchi en las TC Pick Up

Las TC Pick Up cerraron otro gran año, con una gran cantidad de camionetas el campeonato para uno de los grandes ídolos del Turismo Carretera. El “Gurí” Omar Martínez se coronó campeón tras arribar en el quinto lugar en la final disputada este domingo en San Nicolás.

Andrés Jakos se quedó con el triunfo en la final, pero no le alcanzó, quedó en el tercer lugar de la Copa a seis puntos del flamante campeón. Segundo en la final fue Juan Martín Trucco y tercero Diego De Carlo. Cuarto en la final arribó Agustín Martínez, a quién tampoco le alcanzó, quedó a 2,5 puntos de su padre.

Para Nicolás Pezzucchi no fue el mejor cierre de campeonato, si bien tuvo un gran año y pudo ingresar entre los 12 protagonistas de la Copa, no tuvo un buen Play-Off y la final no fue la excepción.

El olavarriense venía marchando en el séptimo lugar con chances de cerrar el año dentro de los diez de la final, pero a sólo 500 metros de culminar la competencia el motor de la Nissan se rompió y lo obligó a desertar.

Pezzucchi ya piensa en el próximo año, queda terminar el año y ya ponerse a trabajar en el presupuesto para continuar un año más dentro de las camionetas de la ACTC: “La idea es hablar con los sponsors y poder cerrar el presupuesto para continuar en la categoría”, confesó Pezzucchi que también se lamentó por terminar el año con la rotura del motor.