Lucas Scarnato: “Lo perdimos allá, pero hoy demostramos que fuimos otro equipo”

Ferro venció a Atlético Mar del Plata, pero no logró remontar la diferencia de 3 goles por lo que quedó eliminado en la búsqueda del ascenso al Torneo Federal A y tras la eliminación, Lucas Scarnato habló con la prensa.

“Está claro que lo perdimos allá, nos equivocamos y lo pagamos caro; pero hoy demostramos que fuimos otro equipo y quizá hubiésemos sido un equipo interesante o candidato a quedarse con eso que quieren todos que es el ascenso”, comenzó diciendo Scarnato para después agregar: “Hay que hacerse cargo de los errores”.

Sobre el partido que fue victoria 2 a 0 en el Domingo Colasurdo, el goleador de la noche sostuvo: “Nos faltó estar más finos, en otros partidos hemos hecho 3 goles o hicimos dos goles en el primer tiempo; la desesperación de saber que teníamos que hacer 3 goles o quizás 4 lleva eso, a la deformación de la técnica, el estrés deportivo te lleva a tomar malas decisiones, hay que madurar porque este club tiene todo para seguir creciendo”.

“Mi juego se ve reflejado si mi equipo colabora, pero bueno nos quedamos sin nada, nos vamos tristes pero con la frente en alto porque cambiamos la imagen”, contó el jugador de San Miguel que llegó a reforzar el plantel “Carbonero”.

El delantero que convirtió los dos goles el pasado domingo aseguró que “me llevo una experiencia hermosa, es la primera vez que me tocaba estar lejos de mi familia y no me hicieron sentir eso por eso quería quedarme hasta lo último y tenía permiso para eso”.

“Ferro es un club que tiene que seguir creciendo, pero al jugador le brinda”

“Agradezco a este club que me ha dado la posibilidad de desarrollarme, de pagarme un sueldo por hacer lo que me gusta y espero haber dejado algo al hincha y a mis compañeros que seguramente nos volveremos a encontrar”, sentenció en la despedida Lucas Scarnato.