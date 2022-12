Gonzalo Gómez: “Nos vamos con la cabeza en alto, lo dejamos todo”

Estudiantes cayó ante Balonpié en los Octavos de Final del Torneo Regional Amateur y luego de la derrota, Gonzalo Gómez habló con la prensa.

“Nos preparamos para hacer este partido, si en el primer tiempo hacíamos un gol más estaba bien y en el segundo tiempo nos tocó hacernos un gol en contra, hacer un gol en contra y bueno después en los penales el que mejor patea y más suerte tiene se queda con el triunfo y le quedó a Balonpíe”, justificó Gómez instantes después de la derrota 5 a 4 en los penales del “Bataraz” tras haber podido revertir los dos goles en contra con los que llegó desde Bolívar.

El delantero autor de los tres goles en el conjunto local aseguró que “volvimos de allá con bronca porque no pudimos llevar a cabo el juego que veníamos mostrando, jugamos mal y teníamos la idea que si nos tocaba perder sea de esta manera, es una tristeza grande”.

“Vine a Estudiantes porque mi viejo me habló muy bien del club, para estar con él. Me voy muy contento me llevó mucho, veremos qué pasa después pero palabras de agradecimiento por abrirme las puertas y confiar en mí”, aseguró el goleador olavarrienses que fue el último confirmado en el plantel de Duilio Botella y sentenció: “No sé qué pasará en el futuro, pero nos vamos con la cabeza en al alto porque lo dejamos todo”.