Dardo Seibel se despidió de Estudiantes tras más de una década

A través de las redes sociales, Dardo Seibel se despidió del Club Estudiantes, entidad que lo vio trabajar durante 11 años.

El Coordinador del Fútbol Menor había presentado la renuncia meses atrás a sus labores en el “Bataraz”, pero recién dejará su lugar el 31 de diciembre, fecha límite de su contrato y en la previa realizó su despedida por las redes sociales.

“Se cumplió un ciclo de 11 años en el CAE donde se disfrutó de cada día! Hoy queda agradecer a quienes permitieron que la labor sea la mejor y los logros se hayan cumplido! Desde Ricardo Hoffmann , quién me dio esta oportunidad para iniciar esta linda aventura, y Leonardo Barrionuevo Del Zotto , quien me acompañó buena parte del proceso...luego el staff técnico, aquellos profes que hicieron el recorrido o parte de él, siempre comprometidos y con gran sentido de pertenencia...los distintos padres/madres que participaron en las distintas subcomisiones con el objetivo de mejorar la estructura...a todas las familias que siempre acompañaron...y a todos los jugadores que me dieron el privilegio de conducir o dirigir en los distintos planteles.

Un agradecimiento infinito al Club Estudiantes, un gran club que me permitió establecer un proyecto en un período extenso y exitoso, donde no solo abarcaba prácticas y partidos, sino viajes, torneos, pruebas, copas de verano e invierno, jornadas, simposios, charlas, etc...

Será un hasta siempre o un hasta luego...lo que importa es el camino recorrido!! Muchísimas gracias bata!!!”, sostuvo Seibel en su adiós al “Bataraz”.