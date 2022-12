El Ballet Folklórico Municipal no se presentó en el recital de los Huella Pampa: “Es hora de que empiecen a respetar a los bailarines”

Luego de no presentar el show que estaba fijado para el recital de los Huella Pampa, desde el Ballet Folklórico Municipal pidieron disculpas al público y realizaron una denuncia contra la Municipalidad. “No se garantizaron las cuestiones mínimas de seguridad para nuestros bailarines ni se respetaron los acuerdos establecidos”, declararon los artistas.

Desde el área de Cultura se había fijado que el grupo de bailarines se presentara en el recital de Huella Pampa realizado en la noche de este lunes, pero los artistas nunca aparecieron en escena.

Para explicar las razones de su ausencia, desde la cuenta oficial del grupo publicaron un texto en donde afirmaron que los organizadores del evento no habían cumplido con los acuerdos previos ni con las necesidades mínimas del grupo.

“Pedimos disculpas al público presente en la velada del grupo "Instrumental Huella Pampa. Estaba anunciado para ser parte de dicho espectáculo pero hemos decidido por amplia mayoría no presentarnos dado que no estaban garantizadas las cuestiones mínimas de seguridad para nuestros bailarines, sin dejar de mencionar que no se respetaron los acuerdos establecidos en cuanto a las necesidades escénicas”, se lee en el comunicado con el que el grupo hicieron visible su denuncia.

“Es hora de que los músicos (que son nuestros colegas) los productores y organizadores de eventos empiecen a respetar a los bailarines, pues este es nuestro trabajo y hemos sido convocados para contribuir a un espectáculo, por ende exigimos las mínimas condiciones para el normal desarrollo de nuestra actividad”, agregaron.