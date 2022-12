Infoeme | necrologicas - 16 de Diciembre de 2022 | 11:44

NESTOR BALBINO ACOSTA Falleció en Olavarría el día 16 de Diciembre de 2022 a los 92 años de edad. VELATORIO: España 2942 departamento ‘’D’’ 16/12/2022 de 13:00 a 17:00 PM (VUELVE A HABILITAR 17/12 8:00 AM). RESPONSO: Capilla ardiente. INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz. DÍA Y HORA: Sábado 17/12/2022 9:30 AM. SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC. Barrio en el que vivía: Ex vecino de Santa Luisa. Actual vecino del Barrio Lujan. Lugar de nacimiento: Laprida. Actividad que desarrollaba: Jubilado.