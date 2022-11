Gastón Manes en Olavarría: "Argentina esta pasando por una situación terminal"

El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes, visitó Olavarría este martes para brindar una charla y expresar su apoyo a la Lista 123, que encabezada por Fabián Irassar, en vísperas a lo que será la elección interna del radicalismo local el próximo domingo 13 de noviembre.

La cita con el hermano del médico neurocientífico, Facundo Manes, se realizó este martes 8 de noviembre a las 19 en el local partidario de Adelante Radicales Olavarría, situado en Moreno 3261 (entre Sargento Cabral y Álvaro Barros).

Participaron del evento varias figuras del radicalismo local en conjunto con los candidatos que presiden la lista 123, además acompañaron la charla los afiliados de la Unión Cívica Radical y público en general que asistió al evento.

En el marco de la charla el candidato a presidente por la interna del comité Fabián Irassar expresó: "Hace un tiempo que tenemos un partido centenario, necesitamos llevar los valores del radicalismo estamos muy agradecidos de que nos visiten los dos diputados Alejandro celillo y Gastón Manes".

Acerca de su visita a la ciudad Gastón Manes dijo: "Es un placer estar en Olavarría acompañando en este momento particular donde afrontarán las elecciones este domingo, se trata de una confrontación democrática, felizmente en Nación no fue necesario una interna".

"Como presidente de la convención hay que tener una mirada más política, quería asumir el compromiso de venir a Olavarría porque es un distrito muy importante. Es un presente vigoroso para el radicalismo, Argentina esta pasando por una situación terminal, no solo en los índices si no en todos los aspectos, es importante repasar la historia porque no solo es nostalgia, y es importante recuperar las raíces, la situación de Argentina tiene una oportunidad con el radicalismo", manifestó Manes.