Estudiantes inició los Play-Off del Torneo Pre-Federal con derrota de local

Estudiantes recibió a Olimpo en el primer punto de las Semifinales de la Región CAB 4 y no pudo iniciar con festejo.

El "Bataraz" cayó 70 a 61 ante Olimpo en el Maxigimnasio en el comienzo de la serie y ahora está obligado a ganar un partido en Bahía Blanca para devolver la serie a Olavarría. Sebastián Masson y Guillermo Mallemaci con 14 puntos fueron los máximos anotadores del partido.

No jugó bien el equipo olavarriense, no se sintió cómodo en ofensiva, marró muchos lanzamientos de tres puntos y no se pasó bien la pelota y para cuando llegó la reacción no quedaba ya tiempo para la heroica por lo que ahora se encuentra en desventaja para la continudiad.

El partido inició con muy poco goleo, pero la visita dominando aprovechando la poca puntería de los locales (demoró 6 minutos en convertir el primer triple) y repartiendo su goleo sacó una decena de puntos de cara al primer descanso.

El segundo cuarto no varió, el “aurinegro” estiró la distancia a 15 unidades, pero el “Bata” logró sus mejores minutos del primer tiempo sobre el cierre de la primera mitad y logró descontar algunos puntos.

Sin embargo el tercer cuarto fue fatídico, tras un inició con dos conversiones a favor, pasó largos minutos de sequía y eso lo aprovechó el conjunto visitante para con una buena racha llegar a casi una veintena de unidades de diferencia.

Los últimos diez minutos establecieron una nueva máxima para el “aurinegro” que fue paciente en ataque, repartió sus puntos en varias manos y además rotó para evitar el agotamiento y esa rotación permitió que Estudiantes mostrara una mejoría, pero ya no quedaba tiempo y terminó siendo derrota aunque no por un resultado tan abultado.

Tendrán que dar vuelta rápido la página los dirigidos por Manuel González que el domingo volverán a recibir a Olimpo por el segundo punto de la serie sabiendo que deberá, ahora, ganar un partido en el gimnasio bahiense para intentar tener chance de regresar a Olavarría.

Síntesis Estudiantes – Olimpo:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Suárez, D. y Maiola, E.

Estudiantes (61): Geragthy (11), Callegaro (2), Pérez (10), Silveyra (5), Masson (14) -FI- Borzi (4), Piccinelli (9), San Martín (0), Dilascio (0). DT- Manuel González

Olimpo (70): Reiner (10), Zambrano (9), Mierez (4), Mallemaci (14), Marroni (6) -FI- Diel (11), Eliosoff (0), Gómez Lepez (13), Schneider (3), Solomón (0). DT- Juan Santini

Parciales: 11 – 21; 28 – 39; 36 – 55 y 61 – 70.