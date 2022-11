El Gobierno se mostró a favor de reducir la jornada laboral

La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, se mostró a favor de reducir la jornada laboral al considerar que “el mundo debería orientarse en ese sentido”, en sintonía con su par bonaerense Walter Correa.

“El mundo debería orientarse en ese sentido. Nosotros tenemos un mecanismo para ir avanzando en ese sentido que son los convenios colectivos de trabajo por sector. Todo lo que trabajadores y empresarios acuerden desde el punto de vista de condiciones de trabajo se puede plantear ahí”, resaltó Olmos.

En esta linea, la funcionaria nacional aclaró que no cree posible impulsar actualmente “una norma de carácter general, pero sí se puede trabajar el tema en aquellas actividades donde la productividad y las condiciones lo permiten”. Y añadió: “Se puede avanzar perfectamente a través de los convenios colectivos”.

Los dichos de Olmos van en sintonía con su par bonaerense, Walter Correa, quien pidió debatir sobre la reducción de la jornada laboral en el país para pasar a un régimen que podría ser de cuatro días hábiles por semana o de menos horas por cada día.

“Estoy a favor de reducir la jornada laboral”, dijo Correa, sin eufemismos, en el acto de presentación de “Toda la vida luchando por el tiempo”, firmado por Mujeres Sindicalistas, una agrupación de la Corriente Federal de Trabajadores a la que pertenecen, entre otros, Sergio Palazzo y Vanesa Siley.

En ese trabajo se da cuenta de que Argentina, como un régimen laboral legal de hasta 48 horas semanales (u 8 diarias cinco días o 6 seis días), es uno de los países con mayor carga horaria de América Latina, que a su vez es la región del planeta donde mayor cantidad de horas se trabaja junto con África y los países del sur del continente asiático.

Bono de fin de año

Por otra parte, Olmos afirmó que el Gobierno está “estudiando específicamente” la posibilidad de otorgar un bono de fin de año a los trabajadores, pero “hay tanta heterogeneidad que hay que tener cuidado y además ver especialmente el tema de los sectores menos protegidos”.

“Estamos permanentemente analizando la evolución de las paritarias y la evolución en general de los ingresos para formular medidas”, puntualizó.

Respecto del decreto a través del cual el Gobierno dispondrá que no puede ampliarse el número de integrantes o titulares de los Programas Nacional de Inclusión Socio-Productiva, Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial, la ministra de Trabajo afirmó que “no hay una reducción del gasto sino un cambio de sentido”. (DIB)