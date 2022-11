"No me arrepiento de este amor por Olavarría" por Los Profes Rockers: Con un video musical, el Foro Olavarría celebra el 155 aniversario de la ciudad

Para celebrar los 155 años de la fundación de Olavarría, el Foro Olavarría - Frente Renovador en el Frente de Todos se suma a los festejos con una distintiva producción audiovisual disponible a través de su canal de YouTube, pudiendo acceder mediante el siguiente enlace: https://youtu.be/fZ-5L_9eua8

En esta oportunidad, el espacio conducido por Eduardo Rodríguez, la concejala Inés Creimer y el concejal Gastón Sarachu lanzó un video musical junto a la banda “Los Profes Rockers”. El grupo está integrado por Machilo González en voz y guitarra rítmica, Marcos Gainza en primera guitarra, Diego Dicharri en bajo, Pablo Pinochi en teclados y Gino Caruso en batería.

El video musical, titulado "No me arrepiento de este amor por Olavarría", se trata de una adaptación de la popular canción de Gilda “No me arrepiento de este amor”, en su versión realizada por Attaque 77. La letra fue modificada para destacar varios puntos que hacen a Olavarría, como el compromiso de sus vecinos, el valor de la industria, el comercio y la cultura, entre otros puntos de igual relevancia.

La grabación y mezcla de la música se realizó en Estudio CTR a cargo de Renzo Constantino. Por otro lado, la filmación y edición del video estuvo en manos del equipo del Foro Olavarría - Frente Renovador que está integrado por Agustín Alfonzo, Luis Donatelli y Gonzalo Cabri.

A pocas horas del nuevo aniversario, Eduardo Rodríguez hizo público el saludo “a todas las vecinas y vecinos de Olavarría que con su compromiso y su trabajo hacen que nuestra ciudad sea una de las más destacadas por su industria, el comercio, el campo, el deporte, la cultura y la capacidad hacedora de su gente”.