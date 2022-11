Piqueteros en la calle por la definición del salario mínimo

Cientos de personas realizaron una manifestación por pedir un aumento "significativo" del del salario mínimo. La convocatoria se dio ajnte la reunión que el gobierno fijó con el Consejo del Salario, integrado por representantes empresarios y sindicales, para definir un nuevo incremento del mismo.

La última sesión del Consejo ocurrió el 22 de agosto, cuando se acordó una actualización del mínimo del 21 por ciento en tres tramos de 7 por ciento para el trimestre septiembre-noviembre, con cláusula de revisión del acuerdo ese último mes, por lo que ese haber pasó a ser de 51.200 pesos en septiembre, de 54.550 en octubre y de 57.900 en noviembre.

De esta manera acumuló un incremento de 75,5 por ciento, pero su valor -que además es determinante del monto que reciben los beneficiarios de los planes sociales que financia el Estado- representa apenas el 41 por ciento del costo de la canasta básica total que establece el umbral de pobreza y que en octubre alcanzó los 139.783 pesos.

Mientras el Consejo decida los nuevos montos, los movimientos sociales opositores aglutinados en Unidad Piquetera se movilizarán hasta la sede de la cartera laboral en reclamo de un aumento significativo del salario mínimo que determina en forma directa el monto de los beneficios del programa Potenciar Trabajo.

En ese sentido, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, denunció que “hubo una campaña en contra de la Unidad Piquetera” tras los rumores acerca de que no iban a marchar durante la Copa del Mundo. “Nunca se me hubiese ocurrido decir tal cosa. El fútbol a mí también me gusta, pero no puede postergar las necesidades del pueblo”, afirmó.

El incremento beneficia en forma directa a unos 350 mil trabajadores que no están amparados por convenios colectivos y se traslada en forma automática al monto que perciben los beneficiarios de planes como Potenciar y Acompañar, las jubilaciones mínimas y al valor de la asistencia por desempleo.

Además, la suba afecta el pago de las becas Progresar, ya que los estudiantes menores de 24 años solo podrán acceder al beneficio si su familia recibe ingresos mensuales por hasta tres salarios mínimos. La última actualización del piso salarial llevó el monto de los planes Potenciar, que cobran alrededor de 1,3 millones de personas y que equivale a la mitad del valor del mínimo a $ 28.950 desde este mes.

A su vez, por el incremento del piso, 1.200.000 jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo ($ 43.353) a partir de septiembre y se jubilaron con 30 o más años de aportes efectivos, sin acudir a la moratoria, tuvieron un aumento de 1.378 en octubre y de 4.125 pesos en noviembre. (DIB)