Le agarró un acv, quedó paralizada y necesita ayuda para sus gastos básicos

Hace menos de tres semanas que a Verónica, una vecina olavarriense, sufrió de un acv que la dejó con medio cuerpo paralizado y ahora necesita ayuda para conseguir una silla de ruedas y hacerle frente a los gastos médicos que debe afrontar.

Fue el lunes 17 de Octubre que Verónica, de 44 años, fue víctima del ataque cerebro-vascular que la dejó durante 10 días internada en Terapia Intensiva.

Cuando le dieron de alta, salió con medio cuerpo paralizado, lo que, sumado a su condición de hipertensa, la obligó permanecer a tiempo completo en una cama.

“Por esa situación tengo que estar cuidada continuamente, hasta para que me den la medicación, ya que mi movilidad es realmente muy reducida”, se lamentó Verónica.

Ante esta situación, la mujer se vio obligada a convocar a la solidaridad de los vecinos para poder conseguir una silla de ruedas y para cualquier ayuda económica que le puedan ofrecer.

“Con lo que cobró no me alcanza para las medicaciones, que me salen muy caras”, manifestó Verónica, quien por el momento está al cuidado de su hija de 14 y 20 años.

Cualquier persona que esté interesada en ayudar de alguna forma a esta familia puede comunicarse con el número 2284-246348 o al 2284-561886. También pueden hacer cualquier entrega acercándose a su casa, ubicada en Calle 11 al 3157.