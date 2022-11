"Un día me va a matar o va a matarse": la desesperada advertencia de la mujer que fue asesinada de 100 puñaladas por su hijo en el conurbano

El hombre acusado de asesinar de 100 puñaladas a su madre en una vivienda de la localidad bonaerense de Bosques, partido de Florencio Varela, había estado internado por problemas psiquiátricos.

La víctima fue identificada como Buenaventura Sena (78), y por el homicidio está detenido su hijo, Osvaldo Marcelo González (48).

Además, según contaron familiares, había amenazado con asesinar a su madre previamente y la semana pasada había intentado prender fuego su casa. La hermana de la víctima contó que le había pedido que fuera a vivir con ella porque tenía miedo de lo que podría hacer. "Un día me va a matar o va a matarse", le dijo.

La fiscal Vanesa Maiola, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Florencio Varela, indagó a González, pero el imputado se negó a declarar por recomendación del defensor oficial.

González está acusado de asesinar de al menos 100 puñaladas a su madre el pasado sábado dentro de la vivienda que compartían en la localidad bonaerense de Bosques, partido de Florencio Varela.

Según el resultado de la autopsia, la mujer murió producto de varias lesiones que derivaron en un shock hipovolémico.

En tanto, si bien no hay registros de denuncias en la Justicia penal contra González, vecinos de la familia dijeron que el hombre estuvo internado en un centro neuropsiquiátrico porque padece esquizofrenia.

“La madre nos dijo que era esquizofrénico, que estuvo internado en la adolescencia y que ella lo sacó cuando falleció su marido para no quedarse sola. Mientras estaba tratado, estaba bien. Hace un mes y medio que su pareja lo dejó y ahí empezó con las recaídas”, dijo Cecilia, vecina de la zona.

La mujer fue la primera persona en ingresar a la casa y ver el cuerpo de Sena, que se encontraba en el patio delantero cubierto con varios muebles que el propio atacante había sacado del interior de su casa.

“El sábado mi hijo me dice que Marcelo estaba afuera en ropa interior y todo golpeado. Salgo, le pregunto qué le pasó y por qué había sacado todas las cosas de su casa afuera. Me dijo que no le pasaba nada; vi que tenía sangre en las manos, no me sabía decir qué le había pasado", recordó la mujer.

Y agregó: "Le pregunté por su madre y me dijo que desde anoche estaba internada. Le dije 'no puede ser' y mientras yo la llamaba a los gritos. Mi hijo le preguntó dónde estaba y le dijo ´mi mamá se murió´, y nos señala un lugar y efectivamente estaba ahí, debajo de un tumulto de muebles”, continuó la vecina.

Por su parte, Isabel, hermana de Sena y tía de González, aseguró que su sobrino “era muy malo” y que cuando le agarraban los brotes psicóticos “decía que nos quería matar a su madre y a mí”.

“La semana anterior quiso prender fuego la casa. Decía que acá iba a haber un velatorio. Yo tenía miedo de quedarme a dormir y que nos mate. Mi hermana me pedía que venga a acompañarla porque un día la iba a matar a ella o matarse él”, aseguró Isabel ante los medios de prensa.

La mujer dijo que su sobrino formaba parte de una secta en la cual lo indujeron a dejar la medicación y que vivían amenazados por él.

“Tomando los medicamentos estaba muy bien, pero cuando entró en la religión, le hicieron sacar los medicamentos”, concluyó.