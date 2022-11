El dolor de una madre olavarriense ante el bullying extremo hacia su hijo: “A Noha lo destruyeron”

A partir de una contundente carta que compartió a través de sus redes sociales, una madre olavarriense denunció el terrible caso de bullying del que es víctima su hijo en la escuela a la que asiste, la Escuela 55 “Combate de San Jacinto”, del barrio Aoma.

El angustiante hecho de violencia se viralizó en los últimos días en las cuentas de cientos de olavarrienses que se solidarizaron con la situación y mostraron su repudio ante el hecho.

Según contó Evelin, hace tiempo que Noha, su hijo de tan sólo 7 años, viene sufriendo agresiones verbales y físicas por parte de sus compañeros de escuela, por lo que ahora se encuentra en un estado de depresión profundo. “A mi hijo lo destruyeron”, contó, visiblemente angustiada, Evelin.

"A lo que vive en su día Noah lo escribe en cartas, porque si intenta usar su voz las lágrimas no le permitirían contarlo”.

“No quiere pisar la escuela, está realmente muy mal por todo lo que le pasó”, agregó.

En una entrevista con Infoeme, Evelin relató que pudo saber exactamente qué era por lo que estaba atravesando su hijo cuando leyó las “cartas” que él escribía, ya que “lo que vive en su día Noah lo escribe en cartas, porque si intenta usar su voz las lágrimas no le permitirían contarlo”.

Las agresiones, según precisó, van desde lo verbal hasta lo físico: “desde insultos de toda clase a ataques corporales y golpes en los genitales, el nivel de violencia llegó a un verdadero extremo”, manifestó Evelin.

“Le han dicho cosas realmente violentas, ¨Veo tu cara y quiero vomitar, frentudo, inútil no servís para nada¨, la escuela todavía no ha demostrado ninguna iniciativa real para cambiar la situación, no he tenido respuesta de ningún tipo por parte de la institución”, agregó.

Fue, justamente, la “nula respuesta institucional” la que acrecentó la angustia y la indignación de Evelin, que repudió la “forma en que minimizaron el sentimiento ajeno, la forma en que minimizaron lo que puede llegar a sentir un nene de 7 años ante un golpe o una situación de violencia así”.

“Se habla tanto del bullying pero no sé actúa, se hicieron charlas que quedaron totalmente en lo mismo de siempre, en hablar con los progenitores del nene abusivo y que se me rían en la cara. Ojalá que atrás de cada situación similar hubiera un niño confiado en sí mismo y que detrás de ese mismo niño hubiera siempre padres recordándole que no se debe hacer sentir mal al prójimo”, declaró la joven madre, quien su máxima preocupación, en este momento, tiene que ver con las negativas repercusiones que toda la violencia de sus compañeros dejó en su hijo.

"Qué se entienda que los nenes son frágiles que las palabras duelen y marcan para siempre y sobre todo, romper la cadena y darle amor a sus hijos "

“Noha no habla, cambió el comportamiento, está muy pensativo, pasa mucho tiempo acostado, no puede ser que un chico de 7 años esté con depresión”, explicó.

“Hay veces que creo que hice mal en darle valores como el respeto y la empatía, porque no le enseñe a defenderse cuando esto pasará”, se lee en uno de los fragmentos del comunicado con que Evelin hizo público el caso en las redes sociales.

“Qué se entienda que los nenes son frágiles que las palabras duelen y marcan para siempre y sobre todo, romper la cadena y darle amor a sus hijos porque les aseguro que un nene criado con amor solo sabrá darlo también”, agrega.