Inesperada muerte y conmovedor posteo de Barby Franco, embarazada de 8 meses

Barby Franco, embarazada de 8 meses, atraviesa un duro momento personal por la muerte de su perrita. La pareja de Fernando Burlando publicó fotos de los momentos más felices vividos con su querida mascota, La Kuky.

"Se fue una parte de mi vida, un gran pedazo de mi corazón. Qué decirte, gracias por hacernos muy felices y ser la más fiel del mundo...", posteó en su cuenta de Instagram.

"¿Pero justo ahora te vas? Le contaré a mi bebé lo buena, cariñosa, divertida, cuidadora, luchadora, compañera y fiel que fuiste conmigo", agregó.

"Te vamos a extrañar. Vuela alto mi panchicha hermosa, mis ojitos de botón. La Kuky, 2009-2022", la despidió Barby con un emotivo mensaje.

Además, compartió la foto más tierna en su octavo mes de embarazo mientras desmintió su separación de Fernando Burlando.

"Hola 32 semanas… Creo que son 8 meses no?", posteó Barby Franco en Instagram mostrando una imagen contundente. Y agregó: "Ya preparando el bolso maternal… Qué no me puede faltar???".