Lucas Janson extendió su vínculo contractual con Vélez Sarsfield

El delantero olavarriense firmó un nuevo contrato con Vélez Sarsfield y será jugador “Fortinero” hasta el 31 de diciembre de 2025.

"Firmar este nuevo contrato con Vélez a uno lo llena de alegría, de orgullo. Este es un club muy lindo y desde que llegué me trataron de la mejor manera. Volver a firmar es muy lindo para mí y estoy muy contento", expresó el delantero al momento de la rúbrica junto a Sergio Rapisarda y Christian Bassedas.

"Uno se siente muy cómodo en el club. La verdad es que estoy muy contento de estar acá porque tanto mis compañeros, el cuerpo técnico, la gente y los dirigentes me hacen sentir una parte importante del equipo. Me gustaría estar un tiempo largo en el club", afirmó el olavarriense que se transformó en el máximo anotador del “Fortín” en la historia de la Conmebol Libertadores.

Janson fue vital para que el equipo alcance las semifinales del mayor torneo del continente tras un largo tiempo y sostuvo que "siempre se trabaja para hacer lo mejor, para dar todo partido a partido. A veces se da y otras no, o nos equivocamos porque somos humanos. Se trata de mejorar día a día para estar luego dentro de la cancha de la mejor forma y poder rendir".

Llegó en 2019 y a fuerza de goles se ganó el corazón del hincha. Muchos hoy lucen su dorsal en cada rincón del Amalfitani y él se siente muy querido por todos. Algo vital para disfrutar al máximo su estadía en Liniers.

"Siento que el hincha me toma como referente, no tanto como ídolo porque no hace mucho que estoy en el club e ídolos son otros jugadores. Intento trabajar y me pone muy bien que la gente reconozca eso", finalizó.

Fuente: Prensa Vélez Sarsfield