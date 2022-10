Alberto Fernández sobre su reelección: “No es un tema que me preocupe”

El presidente Alberto Fernández viajó a Brasil para reunirse con el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva y, en ese marco, dijo que está “pensando en la región” y no en su posible reelección.

“La discusión no es si soy reelecto o no, este no es un tema que debe preocuparme a mí ni a los argentinos; deben preocuparse cómo queremos construir un país en el futuro”, señaló el Presidente en ese marco.

En ese marco, afirmó que hay que centrarse “en lo que aún tiene que resolver la Argentina”.

Asimismo, expresó su “profunda alegría” por el triunfo logrado por el líder del Partido de los Trabajadores (PT) por “lo que representa políticamente” y señaló que “es una felicidad contar con un hombre con la capacidad de liderazgo que tiene en la región”.

“Es un líder como no se ha visto antes”, afirmó Fernández y destacó el rol que puede cumplir para “ayudar en volver a unir al continente”.

“Lo he tratado muchas veces, en funciones y como compañero. Tiene una enorme peculiaridad que es un liderazgo auténtico, y llega en un tiempo donde la región ha tenido muchos cambios. La llegada de Lula puede ayudar en volver a unir al continente, donde la globalización está en tela de juicio y adquiere otro significado”, dijo.

Fernández y Lula mantendrá una reunión al mediodia en el hotel Intercontinental de San Pablo, donde el líder del PT brasileño celebró la victoria y pronunció su primer discurso tras el triunfo, informaron fuentes oficiales.

Anoche, tras conocerse los resultados, el presidente Alberto Fernández felicitó telefónicamente a Lula Da Silva por su triunfo en los comicios, según informó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. (DIB)