“Olavarría del ayer”: una mirada con historia de la ciudad

A veces pareciera que las cosas siempre estuvieron en el mismo lugar, tal cual las conocimos nosotros. Pero una ciudad es vida pura, que va mutando según pasan los años. La divulgación de esos registros fotográficos nos permiten re-conocernos en esos espacios que antes estaban, y ya no; y en aquellos que están y que en el futuro, no.

“Olavarría del ayer” recopila, a través de las imágenes, la historia viva de Olavarría. Con un archivo fotográfico majestuoso, y mucho trabajo de producción, nos permite viajar en el tiempo y recorrer la ciudad con los ojos del pasado. El proyecto nació durante la pandemia. Específicamente, la primera publicación fue el 23 de abril del 2020.

Su creador, Marcos Rodríguez, ya llevaba muchos años investigando la historia de Olavarría a través de sus calles. “Con la pandemia me trasladé a Instagram. Con el prejuicio que uno tiene respecto al interés por la historia, no sabía que repercusión iba a tener. Estoy gratamente sorprendido porque fue todo lo contrario”, nos cuenta a Infoeme. De hecho, cuenta con casi 5.000 seguidores de todas las edades.

Con el archivo interesantísimo que fue recopilando como historiador vocacional, publica fotografías de distintas épocas en su cuenta de Instagram. “Yo estoy siempre atento a los detalles. Hay placas de Entel o de Gas del Estado y hay que explicarle a otras generaciones qué es. Han dejado una marca. O una dirección de tres cifras que ha quedado en un mármol marcada”, remarca sobre su búsqueda constante.

“No le saco tanto jugo, porque no manejo a full las redes”, reconoce este historiador vocacional. “Todos los seguidores son genuinos porque no he hecho campaña de nada. Trato de variar los temas en las publicaciones, voy intercalando. A medida que va entrando material, aparecen publicaciones. Trato de no dejar afuera a los pueblos”, agrega.

El contenido es variado y tiene como eje fundamental el recuerdo del pasado de nuestro partido. Su objetivo es “llamar la atención sobre la patria chica y la historia local, que es tu historia personal, tu barrio, tu calle, tu casa. Invitar a ese recuerdo, a ese pensamiento y transmitirlo entre generaciones y mostrar que esto va cambiando, que está vivo”, resume ante Infoeme.

Lo hace publicando fotografías que recopila de las distintas fuentes de archivos que cuenta la ciudad, la provincia y la nación. Se destacan las efemérides y las imágenes comparativas de ayer y hoy. “Voy con el celular, trato de lograr el mismo ángulo. Es todo casero, no tengo conocimientos de edición fotográfica. Yo no las retoco, salen tal cual las encuentro tanto las antiguas como las que yo saco. Le da otra gracia, otro mérito a lo que hago. Lo que sí trato es recrear la foto”, relata sobre cómo lo lleva a cabo.

Las publicaciones de “Olavarría del ayer” “invitan a un viaje al pasado y una lectura de eso. Pero siempre mirando al futuro, porque es lo que hemos legado y nosotros qué vamos a legar a los que vengan. La historia también tiene que servir en lo que vamos a dejar y estamos construyendo entre todos”, reflexiona Rodríguez sobre su labor. “Tengo mucho material que todavía no he usado”, adelanta. Su gran labor documental le permite que haya “Olavarría del ayer” para rato.