Marcos Rodríguez recorre la historia de la ciudad a través de sus calles

Los nombres de la calles son de las cosas más estables que puede tener una ciudad. El ambiente cambia, muta constantemente. Crecen nuevos árboles, las casas se demuelen, se construyen edificios. Pero las calles siguen ahí. Por generaciones llamaremos de la misma manera a ese lugar en constante cambio.

Generalmente, las damos por hecho. Pocas veces nos preguntamos por qué una calle tiene ese nombre y no otro. Marcos Rodríguez es de los que sí se hace preguntas… y muchas. A partir de su interés vocacional por la historia creó un blog en el que recorre la historia del partido de Olavarría a través de sus calles. “Es de divulgación, contrastable documentalmente. Trato de escribir llano, para la llegada del lector común”, señala a Infoeme.

“Hace 7 u 8 años, empecé a incursionar en el tema de la historia local y me adentré desde los nombres de las calles, pero de nuestras figuras locales. Empecé a buscar documentación”, cuenta sobre los comienzos de esta gran aventura que lo ha llevado a recorrer los archivos locales, provinciales y nacionales.

La investigación que realiza es exhaustiva. Se basa, en primer término, en la norma y luego recorre los medios locales que hayan dado cuenta de las historias que cuenta. “La dinámica de la investigación es compleja. Falta digitalización, en general, falta profesionalización. Hay documentación escrita a mano, de muy difícil lectura, no muy bien conservada. Hay faltantes. En Olavarría siempre está el tema de las inundaciones, que a veces es cierto y otras veces es una excusa”, reconoce.

“Los disparadores en cuanto a las calles son infinitos: qué figuras están homenajeadas, quién sobra, quién falta. Hace a la identidad, a la historia local. Siempre está la pregunta de cuántas mujeres hay, que realmente son pocas”, reflexiona acerca del recorrido que realiza. “Yo tomé el perímetro de lo que es Pellegrini, Trabajadores, Avellaneda y Alberdi, que es la configuración hasta el año 58”, agrega sobre cómo comenzó su trabajo de recopilación.

Con este recorrido, se ha convertido en un experto sobre todo aquello que tenga que ver con el nombre de las calles. Hasta ha sido consultado antes de algún cambio de denominación. “El cambio del nombre de una calle es muy problemático desde lo técnico y lo formal. La gente tiene que cambiar la licencia de conducir, el DNI. A veces, la gente protesta por eso. Cambiar el nombre de una calle es complejo”, nos cuenta sobre la burocracia que conlleva este tipo de decisiones.

Rodríguez habla de las calles con una pasión inusitada y la transmite a quienes se encuentran escuchándolo. Y en ese sentido, nos regala algunos datos olavarrienses. “Los cuatro lados de la plaza son 2700. De ahí se pueden hacer las cuentas para cada calle. El 1000 es Avellaneda y es Alberdi. Son datitos de color que uno va encontrando”, relata.

Sobre la historia, hay una calle que tiene una gran particularidad. “Canaveri tiene una calle acá de rebote. Formalmente, en mayo de 1979 fue nominado por Decreto de la provincia como integrante de la primera Corporación Municipal cuando adquirimos autonomía. En la ceremonia de instalación, él no estaba y no juró. Luego lo sacaron porque no vivía en el partido. Pero en 1932 a toda esa gente se le colocan los nombres de calles”, rememora ante Infoeme.

“Hasta 1958 cada calle tenía tres nombres, según el barrio que atravesaba. Celestino Muñoz era la Rivadavia en Mariano Moreno, Rivadavia era en el Centro y Roca en San Vicente. En el 58 se unifican y toman las denominaciones del Centro, con algunas excepciones y se trasladan casi todos los nombres locales a las actuales”, nos instruye.