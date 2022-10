Feriado largo en octubre: cuánto se paga si me toca trabajar

Este viernes 7 y el lunes 10 de octubre se celebrará el próximo fin de semana largo, en conmemoración por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que normalmente es el 12 de ese mes pero que se pasa al 10 para crear un finde extra largo destinado al turismo.

Durante estos días, de acuerdo con la Ley 20.744, en su artículo 165, se aplica la norma de un descanso dominical. Sin embargo, de trabajar durante un día feriado, el empleado deberá cobrar el doble de una jornada normal.

Esto no debe confundirse con un día no laboral. En ese caso, el empleado puede elegir si trabaja o no, pero si lo hace solo cobrará un salario normal, no el doble.

Cómo se calcula el pago de la jornada trabajada en un feriado

Para hacer el cálculo del pago durante un feriado, hay que dividir el sueldo de un mes en 30, y restarle un día, que es el feriado. Al mismo tiempo, también hay que dividir el importe del sueldo por 25, de acuerdo al artículo 155 de la Ley de Contrato de Trabajo, que menciona esta división como el criterio para calcular las vacaciones.

Por último, al cumplirse los 29 días antes calculados hay que agregar el día calculado con el criterio vacacional, lo que suma una diferencia a favor del empleado.

Próximos feriados de 2022