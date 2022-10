Kicillof evalúa crear una policía para el fútbol

El gobernador Axel Kicillof aseguró que intentará avanzar con un viejo proyecto que varias administraciones intentaron implementar sin suerte, que es la creación de un “cuerpo especial” en la Policía Bonaerense enfocado en la custodia de eventos deportivos o culturales de grandes dimensiones.

Tras la represión del partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors, Kicillof reconoció que en la provincia se analiza armar un cuerpo especial para espectáculos deportivos, con agentes preparados para la ocasión.

Por eso, el mandatario consideró en las últimas horas que debería habar una fuerza específica “con entrenamiento, preparación y retribución especial” y “jefaturas claras” que se haga cargo de mantener la seguridad en tipo de eventos convocantes”. Y añadió: “Depende dónde está la cancha tenemos muchos jefes de operativo, esto debe estar más especializado y profesionalizado”.

El jefe de asesores del Gobierno, Carlos Bianco, también contó que está en estudio la idea de crear “una fuerza específica dentro de la Policía”, ya que actualmente esa tarea está a cargo de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide).

Más allá de la idea del Gobierno, varias administraciones anteriores y legisladores buscaron implementar proyectos similares. Cuando el ex árbitro Javier Castrilli dirigió la Comisión de Investigaciones sobre Seguridad en Espectáculos Deportivos, creada a instancias del gobernador Carlos Ruckauf, intentó crear un cuerpo de unos 500 ó 600 policías para luchar contra la violencia en los estadios. La idea era que esos efectivos tuvieran un entrenamiento especial, en el que no estarían ausentes las clases de artes marciales, sociología, psicología y ciencias de la comunicación. Pero no prosperó.

Tampoco el impulso que buscó darle a una fuerza especial para eventos deportivos que proponía quien fuera el titular del Comité Provincial de Seguridad Deportiva (Coprosede), Mario Gallina, más acá en el tiempo.

Tampoco prosperó una iniciativa en la Legislatura bonaerense que en 2013 llevaba la firma del entonces diputado del GEN, Marcelo “Oso” Díaz, que buscaba crear un cuerpo especial de entre 1.500 y 2.000 efectivos con capacitación específica.

Asimismo, la propuesta, entre otros puntos, también establecía la creación de una Superintendencia de Seguridad de Espectáculos Públicos y Deportivos que actuaría de acuerdo a las planificaciones elaboradas por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, para regular el funcionamiento de la fuerza especial.

En ese entonces, en 2014, bajo la Gobernación de Daniel Scioli, la iniciativa legislativa para crear una policía para espectáculos públicos y deportivos llegó a conseguir la media sanción en la Cámara baja, pero nunca se debatió en el Senado bonaerense, perdiendo estado parlamentario.

Fuente: DIB.