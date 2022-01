Dólar: se puede solicitar la devolución de las percepciones del 35%

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó la posibilidad de solicitar las devoluciones de las percepciones del 35% comprendidas entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, tal como lo tiene previsto la Resolución General 4815 del organismo así como también el micrositio “Régimen de devolución de percepciones”.

Estas percepciones son las que se practican por la compra de dólar ahorro, compras con tarjetas de crédito y compra en moneda extranjera que se paguen en pesos, adquisición de servicios en el exterior a través de agencias de turismo, adquisición de pasajes al exterior, entre otras.

De acuerdo a un informe de Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, la devolución se puede solicitar siempre y cuando no estés inscripto en el impuesto a las ganancias, ni te corresponda realizar dicha inscripción; no te encuentres inscripto en el impuesto sobre los bienes personales, ni te corresponda realizar dicha inscripción; y trabajes en relación de dependencia y no seas pasible de sufrir retenciones del impuesto a las ganancias por parte de tu empleador como agente de retención.

Domínguez destaca que “el trámite de devolución es por cada mes en que te practicaron percepciones”, esto significa que “si te practicaron percepciones en los 12 meses de 2021 y querés solicitar la devolución de todas las percepciones, vas a tener que presentar 12 solicitudes de devolución, una por cada mes”.

A través del servicio “Mis Retenciones”, al que se accede con clave fiscal, se pueden consultar las percepciones que se realizaron. Se deben conservar los comprobantes de las mismas a pesar de que estén registradas en el organismo. Al ingresar al sitio, existe la opción de cargar manualmente las percepciones que se hayan realizado y que no están precargadas.