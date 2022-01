Destrozaron el altar de la parroquia San Anselmo en Pehuajó

Conmoción en Pehuajó tras conocerse el ataque de vandalismo, que dejó importantes destrozos, a la tradicional parroquia de San Anselmo. El hecho se informó en la tarde del miércoles, entre los daños se destaca que la imagen de Jesús fue arrancada de la cruz del centro del atrio, le rompieron los brazos y la dejaron sobre el altar mayor.

Horas después, luego de analizar las cámaras de seguridad, la Policía detuvo a un hombre de 36 años en la plaza Juan XXIII como sospechoso del hecho.

Por su parte, la iglesia lamentó la “profanación objetiva de imágenes tan queridas y veneradas” y pidió “misericordia y perdón para con la persona que ha realizado tales hechos en un claro estado de alteración y enajenamiento de sus facultades”. Este domingo se hará una misa especial de “reparación”.

Según contó el párroco, el padre Mariano Cortés, a FM Del Sol, los primeros en dar el aviso fueron una pareja que había entrado al templo a rezar. “Yo estaba en Guanaco atendiendo a una pareja que se casa estos días. Me llamaron para avisarme de esto y me vine enseguida para acá. Lo primero que sentí fue sorpresa y estupor. Después sentí dolor, y me puse a pensar qué habrá en la cabeza de esa persona”, relató el sacerdote.

En este sentido agregó: “Estoy convencido de que es alguien que no está en sus cabales. Esto no es una cuestión contra la Iglesia ni ningún tipo de manifestación contra las posturas eclesiásticas sino que claramente se trató de alguien que está con un desorden psiquiátrico importante, tuvo un brote y reaccionó de esa manera”.

“Nunca vivimos algo similar”

Pablo Zurro, el intendente local dejó entrever su reacción luego de enterarse lo sucedido. “Me llamaron y vine a ver, pensé que había ocurrido un robo. Y me encontré con este terrible destrozo”, comentó a FM Del Sol en la iglesia, mientras trabajaba en el altar la Policía Científica.

“Está descontado que esto no fue un robo, ni un caso de inseguridad. Es algo muy raro y muy chocante, que produce mucha angustia. Nunca vivimos en Pehuajó algo similar”, añadió el Jefe comunal.

En tanto, tras las primeras tareas de investigación y apoyados en cámaras de seguridad, la DDI de Trenque Lauquen y la Policía comunal detuvieron alrededor de las 20.15 a un hombre de 36 años en la plaza Juan XXIII mientras paseaba a su perro y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada con sede en Pehuajó.

Este jueves el sospechoso, identificado como Matías Tiseira, sería interrogado por el fiscal Teodoro Ruiz Schenstrom por el ataque vandálico, caratulado como “daño agravado por el odio a la religión”.

Comunicado de la parroquia

Este jueves la parroquia San Anselmo emitió un comunicado oficial en el que manifestaron: “Nuestra conmoción y dolor, a la vez que nuestra cercanía y solidaridad con la comunidad toda, ante los destrozos de las imágenes religiosas y los daños ocasionados en nuestra iglesia parroquial”.

“Se trata de una profanación objetiva de imágenes tan queridas y veneradas, y una herida a la sensibilidad creyente de la feligresía, así como de un daño grave al patrimonio artístico cultural de la comunidad”, afirmaron en el texto publicado en su página de Facebook.

“Sin embargo”, continuaron: “Les rogamos que tengamos misericordia y perdón para con la persona que ha realizado tales hechos en un claro estado de alteración y enajenamiento de sus facultades. Recemos por él”.

“Al contemplar las imágenes rotas del Señor Jesús y sus Santos, no podemos dejar de pensar en tantísimas personas cuyas existencias también están rotas, quebradas y destrozadas a causa de la desintegración familiar, las adicciones, la violencia, los abusos y tantas otras formas de manipulaciones e injusticias. Veneremos, ahora, estas imágenes benditas dañadas que nos llevan a compadecernos y solidarizarnos con esas personas -imágenes y semejanza de Dios- igualmente vejadas de tantas formas distintas en su dignidad”, añadieron.

El comunicado, que lleva las firmas del obispo de la diócesis de Santo Domingo en 9 de Julio –a la que pertenece Pehuajó-, Ariel Torrado Mosconi, y del párroco Mariano Cortés, finaliza con una invitación: “El próximo domingo 30 de enero para celebrar una misa de reparación y nos uniremos espiritualmente a tantos actos de desagravio que se llevarán a cabo en estos días en diversos lugares de nuestra diócesis”.

Fuentes: Diarios Bonaerenses.