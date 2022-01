Adelanto: este fin de semana vacunarán durante la noche para ingresar a bares y boliches

La Región Sanitaria IX adelantó a Infoeme que realizará una jornada de vacunación itinerante este fin de semana en horas de la noche en el marco de un operativo conjunto, que incluirá la supervisión a locales nocturnos en la solicitud del Pase Sanitario.

Aunque aún no está confirmado el lugar exacto en el que se posicionará el vacunatorio itinerante, Infoeme pudo saber que se realizará en la jornada de este sábado en las inmediaciones del puente ubicado en la intersección Almirante Brown y Coronel Suárez y se realizaría de 9 a 12 de la noche.

El director de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi, indicó: “Aquella persona que no pasa a uno de estos locales porque no tiene el pase sanitario, podrá ir a la posta de vacunación itinerante, vacunarse e ingresar al lugar donde quería ir”.

Al mismo tiempo, esta jornada estará abierta para cualquier olavarriense que requiera aplicar la primera dosis, la segunda o el refuerzo según se cumpla con el criterio.

Este operativo, según explicó Borzi, se enmarca en la supervisión que se viene realizando desde la Región Sanitaria en la ciudad en diferentes locales nocturnos para controlar que estos soliciten el Pase Sanitario al ingreso.

En relación a esto último explicó que “el Pase Sanitario es bien preventivo, en primera instancia con quien no lo acredita, porque si la persona que no está vacunada ingresa a un lugar donde hay mucha concentración de gente se pone en riesgo, entonces lo que hace el pase es cuidar a esa persona”.

“Aquel que no se vacuna hoy es porque no tiene ganas y tiene una consecuencia con su accionar”, explicó el funcionario en relación a aquellas personas que aún no completaron su esquema al tiempo que destacó el gran acatamiento a la campaña de inmunización en Olavarría, donde ya se aplicaron cerca de 260 mil dosis contra el Covid-19.

Finalmente, indicó que esta jornada será la primera que se realizará dentro de los diferentes operativos que tiene diagramados concretar la Región Sanitaria IX durante el mes de febrero en varios puntos de la ciudad.