Insólito suceso en Saladillo: una extraña luz lo persigue y deja huellas en el pasto

Un productor de Monte Buey, en la provincia de Córdoba, contó haber sido protagonista de una insólita experiencia en el campo que posee cerca de Saladillo. Según relató, ya fueron varias las oportunidades en que “se le apareció una luz que lo siguió por el campo y dejó huellas en el pasto”.

Se trata de Leonardo Alfango, quien decidió dar a conocer el “raro suceso” que vivió en cuatro oportunidades diferentes en las cercanía de del puente de Saladillo.

“Cada vez que me voy de Monte Buey para el campo, entre la 1 y las 2, se me aparece una luz, me siguió hasta el campo y después desapareció. La primera vez no le di importancia, pero después volvió a aparecer más veces”, relató Alfango.

“La segunda vez que me ocurrió yo estaba abriendo el portón, y se me apareció muy cerca, sentí que me calentaba la cara. Volví a la camioneta y retrocedí unos 2.000 metros y desapareció”, agregó el productor rural sobre su segunda experiencia con

Aparte de eso, al día siguiente del hecho, según manifestó, “aparecieron diferentes ronchas quemadas en el pasto del frente de la casa”, lo que llamó la atención de Alfango, quien aprovechó la ocasión para registrar las manchas en fotos.

“Cada vez que aparece la luz, aparecen luego las manchas. La tercera vez pasó más o menos igual: estaba entrando a la casa, apareció la luz de nuevo, desapareció, y al otro día las manchas”, precisó.

La última experiencia que tuvo con este fenómeno fue hace “unos ocho o diez días”, y en esa ocasión se dio un elemento nuevo: un sonido. “Llegué a mi casa y cuando entro empecé a sentir un zumbido y una especie de viento. Asi que salí afuera y me encontré otra vez con esa luz que brillaba, a una altura de 15 o 20 metros. Me fui arrimando cada vez más y por ahí siento un golpe que me asustó, algo que pareció una explosión, y desapareció”, contó el productor rural.

En esa última oportunidad Alfango logró captar unas imágenes del objeto con su celular. Al día siguiente, con luz solar, también registró imágenes de las “manchas” de pasto quemado que quedaron estampadas en el pasto de su predio.

Según explicó el dueño del lugar, las manchas forman “como un cuadrado y están a unos dos metros una de otra”.

“Es como si bajara algo que se estaciona y luego se va. La verdad es que no sé cómo explicarlo”, agregó.

A pesar de estas experiencias, Alfango expresó que no siente miedo alguna, ya que, según afirma, “si eso me tendría que haber hecho algo ya me lo hubiera hecho”.

“Una de las cosas que me llamó la atención es que los perros nunca ladraron. Ellos siempre lo hacen, de felicidad, las veces que apareció la luz nunca ladraron, se quedaron mudos”, concluyó.