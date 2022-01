Chillar: trasladó a su mamá herida en la caja de la camioneta hasta Olavarría

Importante crisis en el sistema de salud atraviesa Chillar –una de las localidades más importantes del partido de Azul-. Hace más de una semana, vecinos comenzaron a denunciar el estado de abandono en el que se encuentra el Hospital Municipal "Dr. Horacio Ferro" debido a que, según informó Diario El Tiempo, no cuenta con médicos de guardia y faltan ambulancias.

En este contexto, una de las tantas situaciones de abandono y olvido la vivió Leticia, una vecina chillarense que se cayó, se quebró y su hijo tuvo que trasladarla en la caja de una camioneta hasta una clínica Olavarría.

Pablo Disalvo, es el joven que relató en dos videos de un minuto –que luego compartió en sus redes sociales- cómo fue el momento en que llega a pedir ayuda por su mamá y en el Hospital Municipal "Dr. Horacio Ferro" le comentan que deberá trasladarla: luego de pedir una ambulancia a Azul que nunca llegó, decide viajar hasta Olavarría con su mamá herida, en la caja de la camioneta.

“Estamos en el hospital de Chillar, ocho de la mañana, mi mamá se quebró la cadera aparentemente, vino para el hospital, no hay rayos, no hay nada, no hay ambulancia, pidieron una a Azul, tampoco vino yo iba viajando al frigorífico así que me volví, ahora la vamos a cargar y la llevo para Olavarría”, relató el chillarense en los primeros 20 segundos del primer video.

Posteriormente, Disalvo, reclamó a la gestión del Municipio azuleño por la situación: “Esta es la desidia Bertellys, así estamos señor, así estamos Bertellys, oposición, son todos iguales los políticos, lo único que les interesa es mantener su cargo porque en la actividad privada se cag.. todos de hambre, eso es lo único que les interesa, el médico hace todo lo posible, lloraba porque no pueden hacer más nada, esto es un desastre”, continuó el hombre.

En el segundo video, el hijo de la mujer accidentada, decidió enfocar la imagen de la ambulancia del Centro de Salud, estacionada, que según explicó no estaba funcionando. “Supestamente anda, ni para atrás, a ver Bertellys si te pones las pilas inútil, vos oficialismo, oposición, son todos iguales”, sintetizó.

De acuerdo al relató de una vecina, en la jornada del lunes, la unidad de traslado se rompió mientras viajaba con una paciente: “La ambulancia ayer se rompió y la señora que iba falleció de un infarto”, explicó la mujer e informó que debido a la falta de respuesta del intendente Hernan Bertellys, los vecinos “van hacer una volanteada contando todos los problemas”.