Elon Musk reveló la posible identidad del creador del Bitcoin

El multimillonario Elon Musk dice estar seguro de la identidad de Satoshi Nakamoto, el misterioso creador de Bitcoin, sobre el cual hay cientos de especulaciones. Para algunos incluso no es una persona, sino un equipo de desarrolladores.

El creador de la criptomoneda es un misterio en sí mismo. Se lo conoce como Satoshi Nakamoto, pero esto no es más que un seudónimo. Y si bien es famoso por haber lanzado este tipo de divisa digital, desde hace 10 años no se sabe nada de él.

Elon Musk cree que Satoshi Nakamoto es Nick Szabo, un científico computacional que se dedica desde hace años a la criptografía.

"Puede observar la evolución de las ideas antes del lanzamiento de bitcoin y ver quién escribió sobre esas ideas", dijo Elon Musk al investigador de inteligencia artificial Lex Fridman en un podcast publicado el martes, cuando se le preguntó qué pensaba sobre la identidad real de Nakamoto.

El multimillonario de Tesla expresó que aunque "obviamente" no sabe exactamente quién creó bitcoin, las teorías de Szabo parecen fundamentales para la creación de la criptomoneda líder en el mundo.

"Parece que Nick Szabo es probablemente, más que nadie, responsable de la evolución de esas ideas", dijo. "Dice no ser Nakamoto, pero no estoy seguro de que eso no sea ni aquí ni allá. Pero parece ser el más responsable de las ideas detrás de bitcoin que cualquier otra persona".