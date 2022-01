González García: “No hice nada incorrecto y se lo planteé a la Justicia”

El exministro de Salud Ginés González García habló este miércoles de su salida del Gobierno del Frente de Todos tras la polémica por la presunta vacunación irregular que benefició a un grupo de funcionarios, que se vacunaron de forma prioritaria.

“Fue un dolor grande, algo difícil de superar; pero (estoy) con la tranquilidad de que no hice ninguna cosa que no estuviera habilitada, no hice nada incorrecto y eso se lo planteé a la Justicia”, dijo el ministro respecto a la causa que investiga una supuesta Vacunación VIP. Y añadió: “Quizá cometí alguna estupidez al admitir que 10 casos, que se negaron a ser vacunados en el Hospital Posadas, aparecieron en el ministerio, pero un día que yo no estaba, una cosa rara”.

Mediante declaraciones a radio Delta, aseguró que aquel episodio “no pudo haber sido fortuito”. “A la distancia pienso, y por ahí me lo dicen mucho, que fue una emboscada, una cama, pero ya pasó, yo no tengo pruebas, pero es raro, porque no soy ni amigo de (Horacio) Verbitsky, cosa que él dijo, y segundo no se vacunó porque era amigo mío, se vacunó porque tenía 79 años y estaba entre los que se vacunaban en ese momento, en esa edad. Es difícil de explicar, y después fue usado como bandera de combate por la oposición”, agregó.

En ese sentido, señaló que del listado de 70 personas que se habrían vacunado de forma irregular y sobre la cual se centra la investigación, la mitad era personal de salud del Ministerio a la que le correspondía la inmunización y en la otra mitad estaban los funcionarios, como el presidente de la Nación.

“Ante la afirmación de un tipo que siempre ha sido difícil, por decirlo de alguna manera, como el Perro (por Verbitsky), se tomaron de eso y no fue así”, dijo. “En el Ministerio se vacunaron 10 personas a pedido del director del Hospital Posadas. Lo plantearon como un vacunatorio VIP como si por ahí hubiera pasado media Argentina”.

Asimismo, el exministro –quien ya había ocupado ese cargo durante el Gobierno de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, así como también de la provincia de Buenos Aires– cuestionó la forma en la que la que Alberto Fernández oficializó de manera pública que le había pedido la renuncia. “No me pareció justificable lo que pasó conmigo, y se lo dije, en última instancia, creo que si uno quiere conducir tiene que bancar”, dijo. “Hubiera querido hablar, decir la verdad”, señaló.

“Me dijeron que renuncie, y soy un tipo disciplinado, soy peronista, pero no había pasado lo mismo con casos peores que el mío, de algunos miembros del Ejecutivo; ya pasó, no tiene arreglo, el daño no es judicial porque estoy convencido de que no habrá inconvenientes, tengo daño con parte de la sociedad y eso no me gusta, eso es feo, no soy un héroe o mártir, pero me he dedicado al servicio del Estado gran parte de mi vida, como embajador, como ministro”, completó.