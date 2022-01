Chano dejó su número de teléfono en Twitter: recibió más de 49 mil mensajes

Santiago “Chano” Moreno Charpentier, el polémico ex líder de “Tan Biónica” que en el último tiempo se ha convertido en un asiduo usuario de Twitter, sorprendió al pasar su número de teléfono para que los fanáticos puedan contactarlo

De esta manera, junto con un mensaje con el cual el artista revindicaba su “apoyo” a la gente que lo sigue, publicó su número telefónico completo, que no tardó en viralizarse.

“Cuando te sientas sol@ y cuando no. Siempre contás conmigo. Chano celu: +5491138657516. Besos”, escribió en el tuit el cantante, que hace menos de un año tuvo serios problemas después de que, en un confuso episodio, recibiera un disparo de un policía de la ciudad de Buenos Aires en el patio de su casa ubicada en un exclusivo barrio privado.

El posteo logró más de 74 mil “me gusta” y cientos de comentarios entre los seguidores, quienes, aparte, no dudaron en llamarlo.

“Recién me entero de esto y no tengo palabras. Que tipo admirable la verdad. Lástima que mucha gente le va a escribir y capaz no va a llegar a leer a las personas que realmente lo necesitan”, expresó uno de ellos.

“Por fin tengo el número del que me gusta”, agregó otra.

A partir de las repercusiones, durante la madrugada de este martes, el exlíder de “Tan Biónica” también compartió un video en el que le habla a toda la gente que le envió mensajes.

“Hola amigos y amigas. Ya corté de atender llamadas por el día de hoy, me mandaron más de 49 mil Whatsapp, hablé con más de 67 de ustedes, les grabé saludos, les toqué canciones en el piano, únicas versiones e inigualables”, afirmó Charpentier.

“Con el correr de las llamadas me di cuenta que este no era un servicio que hacía para ustedes sino que yo estaba recibiendo la mayor parte que yo necesitaba de esto para hacer mejor persona, mejor hombre”, concluyó.