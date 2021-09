Las Promos se manifestarán frente al municipio: "es una vez en nuestra vida"

Este viernes a las 18 los futuros egresados de la secundarias se manifestarán en frente a la Municipalidad de Olavarría, para reclamar por la realización del acto de presentación de distintivos en los espacios públicos.

Participaran del reclamo los estudiantes de la Escuela Cristiana Evangélica Argentina, del Instituto José Manuel Estrada, Instituto Nuestra Señora del Rosario, Mariano Moreno, Sierra Chica, entre otros,

En este marco, una de las estudiantes que esta al frente de la iniciativa, expresó: "Mañana nos manifestamos porque queremos hacer la presentación en las calles de las escuelas, ya que el protocolo no lo permite", y agregó "la idea es hacerlo en la calle, y con un protocolo en el que control urbano pueda inspeccionar, es decir, que todos tengamos barbijo y distanciamiento. No entendemos porque no nos dejarían si los eventos de 1000 personas con estas restricciones están permitidos".

"Esperamos que nos habiliten nuestro pedido, ya que la presentación es una vez en nuestra vida", destacó la joven ,mientras que recalcó que "ya el año pasado los egresados de la promo 2020 no pudieron hacer nada".

Finalmente la olavarriense indignada, dijo: "Los eventos políticos son habilitados, los bares que no cumplen protocolo nadie dice nada, el teatro, cine, misas y canchas hasta el tope, realmente no vemos el problema de esto, es una hora y media como máximo. Y repito, al aire libre, con barbijo y distanciamiento".