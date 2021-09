María José González: “Tenemos que reconvertir los planes sociales en trabajo"

Este próximo domingo serán las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias, y la precandidata a concejal por Juntos en la lista que encabeza Bruno Cenizo, María José González, se refirió al respectó y al referirse de los comicios fue contundente: “tenemos que devolverle la dignidad al pueblo argentino. Este domingo la gente deberá elegir el modelo de país que quiere. Nosotros ofrecemos la opción del trabajo y la educación. Estamos totalmente convencidos que para salir de este momento hay que reconvertir los planes sociales en trabajo. Ese debe ser el camino”.

Seguidamente sostuvo que “no queremos un país con privilegios para los gobernantes. No acompañamos las retenciones al campo, no vamos a convalidar las reuniones sociales en la quinta de Olivos mientras nos tenían encerrados a todos por decreto y las pymes y comercios cerraban sus puertas para siempre. Estamos en la vereda de enfrente de estas cuestiones”.

González hizo hincapié en que “queremos que todos podamos trabajar. Que las personas que inviertan en el país tengan reglas de juego claras para poder producir más y se generen nuevas oportunidades para todos. Basta de las presiones tributarias y de crear impuestos”.

La actual edil de Juntos remarcó que “si logramos empezar a cambiar el rumbo este domingo, los jóvenes volverán a apostar a nuestro país y no pensarán más que lo mejor que le puede pasar es vivir fuera de la Argentina. Con gestos y confianza de parte del Estado estamos convencidos que se puede revertir esta historia. El “Colo” (Diego) Santilli ya elevó propuestas para beneficiar a las pymes que contraten mano de obra de jóvenes entre 18 y 35 años”.

Para finalizar, expresó: “por cuestiones como las expresadas anteriormente, le pedimos a la gente que el próximo domingo nos acompañe con su voto. Que vuelva a creer en la lista de Ezequiel Galli, con Bruno Cenizo a la cabeza, Diego Robbiani en el senado provincial y el “Colo” Santilli como diputado nacional. Con ellos podemos volver a empezar a creer que el país que soñamos puede ser una realidad”.