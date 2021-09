Barrio Belgrano: estaba entrando el auto, se acercó una moto y trataron de robarle

“Soy uno de los que vive con miedo, no se puede vivir tranquilo. No te alcanza la alarma, las rejas, no alcanza nada”, manifestó un vecino olavarriense que sufrió un intento de robo este fin de semana.

Se trata de un residente del Barrio Belgrano relató a Infoeme un hecho de inseguridad que lo tuvo como protagonista el pasado sábado en la entrada de su casa, cuando dos delincuentes se acercaron en moto para robarle el auto.

El intento de robo tuvo lugar a las afueras de la casa de la víctima, ubicada en la calle Azopardo, cuando el propietario del vehículo se disponía a entrar a su casa.

Fue en ese momento que, según relató, “escuché que pasó una moto con dos personas, que ya había estado dando vueltas en una plaza cercana”.

“Ya habían pasado una vez y dieron la vuelta a la manzana, cuando se acercaron apagaron las luces y fue ahí que uno se bajó para robarme. Yo subí al auto, arranqué y me persiguieron unas cuadras hasta que los perdí”, narró el vecino, que, al volver a su casa, pudo constatar que los delincuentes “seguían dando vueltas por la zona, con las luces apagadas”.

A partir de allí, el propietario se encargó de dar aviso al resto de los vecinos en un grupo de Whatsapp. “Lo armamos entre nosotros para cuidarnos y que estén todos atentos”, aclaró.

La víctima del hecho destacó el trabajo de los efectivos policiales que llegaron al lugar “en pocos minutos”, aunque no se acercó a realizar la denuncia porque “después queda todo en la nada”.

La huida de la moto fue registrada por una de las cámaras de seguridad de una de las casas del Barrio Belgrano.