Alex Freidig en Olavarría: "La Voz fue un premio lindo que me ha dado la música, a mí y a mis viejos”

El ex participante y finalista de La Voz Argentina, Alex Freidig pasó por Olavarría para anticipar lo que será su participación en una de las noches de escenario mayor del Festival Nacional de Doma y Folclore, y habló con Infoeme sobre cómo transita este momento de su vida: “Fue un premio lindo que me ha dado la música, no solo a mi sino también a mis viejos”.

Alex Freidig nació en Huangelén, localidad ubicada al sur de la Provincia de Buenos Aires, a más de 200 kilómetros de Olavarría. El camino de la música para el joven comenzó cuando era muy pequeño y su abuelo le regaló una armónica, este año, después de muchas peñas y festivales que lo vieron nacer y crecer, se consagró como una de las voces destacadas en el reality show de música conducido por Marley y emitido por la pantalla de Telefe.

“A esta altura de mi vida ha sido muy lindo, disfrute mucho cada minuto”, dijo el joven sobre su paso por La Voz. Con una sonrisa y la tranquilidad que parece ser característica sentenció: “Fue un premio lindo que me ha dado la música, no solo a mi sino también a mis viejos que han estado atrás de todo esto durante tantos años”.

Durante su paso por el programa Alex, formó parte del “Team Sole” que tenía como coach a la reconocida artista de música folclórica Soledad Pastorutti, quien luego de escucharlo cantar en los octavos de final “Zona de Promesas” de Gustavo Cerati rompió el llanto por las emociones que supo despertarle la interpretación.

La historia de Alex con el Festival de Doma y Folclore

Para el oriundo de Huanguélen, esta será su octava participación en los escenarios del Festival de Doma y Folclore de Olavarría. En el último festival que se hizo en 2019, debido a la pandemia, se consagró como "Artista Revelación".

“El Festival es muy importante para mí”, afirmó muy emocionado y expresó: “Conozco a Ricardo, a su familia y sé el esfuerzo que hacen”.

El escenario Horacio Guarani para Alex tiene mucho significado: “Es uno de los escenarios más grandes a los que me subo todos los años. Yo le tengo un cariño muy grande, la gente ha sido muy amable conmigo y me ha recibido de una manera que me han hecho sentir tan bien, es uno de los festivales más lindos y estoy muy feliz de volver” finalizó.