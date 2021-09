Cristian Colli: “Es un orgullo dirigir a un equipo tan grande como Estudiantes”

Cristian Colli habló con Infoeme sobre su inminente arribo a Olavarría para hacerse cargo del plantel profesional de Estudiantes que desde el próximo 6 de octubre se presentará en una nueva edición de La Liga Argentina.

“La negociación fue muy rápida y sorpresiva. En un momento se rumoreó que Estudiantes no iba a jugar y había pocos equipos de Liga Argentina sin entrenador y apenas me llamó mi agente y me lo propuso no dudé demasiado, después hablé con los dirigentes y nos pusimos de acuerdo”, comenzó diciendo el coach cordobés para después agregar: “Venía siguiendo el mercado porque anhelaba tener propuestas de Liga Argentina porque era mi objetivo personal este año”.

“Estudiantes es un club muy grande con mucha historia y va a ser un orgullo dirigirlo. Tiene mucha historia relacionada con Córdoba”, se contentó Cristian Colli sobre su inminente llegada al “Bataraz” y su pasado reciente en Atenas: “Y si bien la circunstancia no fue la mejor y me hubiera gustado que nunca pase lo del año pasado, me ha tocado dirigir a Atenas toda la temporada y esta temporada lo haré en Estudiantes. Son dos de los bancos más importantes del país, los mejores entrenadores de Argentina pasaron por esos bancos”.

Pensando en la competencia que iniciará el próximo mes de octubre se sinceró sobre la conformación del plantel: “Estamos llegando sobre la hora al mercado, estamos trabajando para armar el plantel con los dirigentes y saldremos a buscar lo mejor posible que haya en el mercado para arrancar con el proyecto, pero yo de acá de Córdoba voy solo y los asistentes van a ser los mismos que la pasada temporada”.

“No soy ajeno a la situación de que Estudiantes no tiene casi jugadores”

El cordobés de 36 años destacó que “apenas los dirigentes me lo pidan estaré en Olavarría, ahora nos enfocamos en el armado del plantel” y se ilusionó con el certamen: “Es un desafío muy importante para mí. Las expectativas son las más grandes: trabajar bien, armar un lindo grupo y terminar jugando un buen básquet”.

“He hablado con los dirigentes que esperan que sean competitivos en cualquier cancha e iremos afinando esa idea”, dijo el entrenador que se hizo cargo de Atenas tras el fallecimiento de Osvaldo Arduh: “Ojalá nunca hubiera pasado la desaparición física del “Turco”, él fue mi mentor y estoy agradecido”.

Por último, Colli habló sobre el formato de competencia de la segunda categoría del básquet nacional que es toda una incógnita a poco más de un mes del comienzo: “Las burbujas de La Liga Argentina no me desagradaron a pesar de que no las vi en primera persona, pero poder entrenar para 5 o 6 partidos no me parecería mal a diferencia de la burbuja de La Liga Nacional que eran muy extensas y tenias poca preparación y tiempo de entrenar. El formato no me desagrada siempre y cuando se sepa cuanto se va a jugar y el viaje entre semana es el tradicional y es el que a todos nos gusta”.