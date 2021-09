Votó el primer precandidato Diego Robbiani: "Ahora queda en la decisión de la gente"

En la jornada de este domingo pasadas las 9.30, el precandidato a Senador Diego Robbiani se acerco a la Escuela Nº51 Pedro Goyena para ejercer su voto en estas Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias.

El actual Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida que busca una banca para legislar como Senador, expresó: " es algo nuevo, es la primera vez que soy candidato, estoy muy contento sobre todo por el trabajo que se viene realizando con el equipo, que se a dedicado a caminar la ciudad", "ahora queda en la decisión de la gente que tiene el poder del voto, que es muy importante".

"Este sábado me hisope y me dio negativo, es una medida importante, por que hay incertidumbre en los ciudadanos de si venir a votar o no", y agregó " la modalidad de voto es novedosa, porque es la primera vez que se hace con pandemia y protocolo".

"La gente tiene que meter el sufragio y opinar que piensa de los que están gobernando", "con esta nueva modalidad tenemos que ver cómo va el recontó de los votos para determinar a que hora será el cierre de urnas, estas elecciones va ser la primera vez que vamos a contabilizar a nivel seccional y esperamos que sea lo más rapido posible ", Concretó.