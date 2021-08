Hackearon y estafaron a una docente olavarriense

Una vecina olavarriense se transformó en protagonista de un desesperado mensaje de alerta en las redes sociales después de haber sido víctima de una estafa virtual en la que usaron su nombre y su identidad como señuelo para engañar a sus contactos.

Se trata de Mariana Conlon, una docente de nuestra ciudad que denunció a través de sus redes sociales la estafa de la que fue objeto después de que uno o varios delincuentes robaran sus datos y se hicieran pasar por ella para realizar diferentes operaciones con el fin de sacarle dinero a su nombre.

De esta manera, desde un número de Capital Federal y con los contactos y la foto de perfil de la Mariana, los estafadores intentaron engañar a diferentes amigos y familiares de la víctima.

Específicamente, los autores de la estafa robaron sus contactos y sus datos para luego, haciéndose pasar por ella, pedir transferencias de dinero a una cuenta bancaria. Como pretexto -y siempre bajo la falsa identidad-, los responsables afirmaban que la docente se encontraba internada en grave estado de salud víctima de Covid-19.

Según contó Conlon, ella advirtió lo que estaba pasando cuando empezó a recibir mensajes de conocidos que le preguntaban sobre su estado de salud y que posteriormente le enviaron capturas de pantalla de los mensajes que habían recibido.

Aun después de radicar la denuncia correspondiente, varios familiares de Conlon continuaron recibiendo llamadas en la que los delincuentes intentaban lograr que alguno de los conocidos de la mujer les transfiera dinero a su cuenta.

“Soy Mariana Conlon, no cambie mi número. Están mandando mensajes con fotos mías y de mi marido desde el número 1130615315. Ya hice la denuncia. ¡Pero por favor no pasen dinero! No estoy internada. No compren dólares. Me hackearon la cuenta. Yo no vendo nada”, fue uno de los desesperados mensajes que la olavarriense publicó en sus redes después de haberse percatado de la estafa.