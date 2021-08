Las categorías formativas del básquet femenino del Club Estudiantes recibieron a Ferro aprovechando el receso invernal y la no actividad de las competencias de la ABO.

El evento recreativo se llevó a cabo en las instalaciones del Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero y estuvo destinado a las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17, sin tener en cuenta el tanteador.