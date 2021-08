Ya son 80 mil los Olavarrienses vacunados y llegaron 1.200 dosis más

Autoridades de la Región Sanitaria IX, en la que está incluida Olavarría, brindaron una conferencia de prensa en la mañana de este miércoles en la que dieron precisiones sobre los avances del plan vacunatorio que se está llevando a cabo en la ciudad.

La misma estuvo encabezada por Ramiro Borzi, el director de la Región Sanitaria IX, la Directora Asociada, Norma Álvarez Morello y Natalia Alvarez, coordinadora de las postas del plan provincial de vacunación y segunda precandidata a concejal por el frente de Todos.

Durante la conferencia, que se llevó a cabo a las 11 en el Club Estrella de Villa Floresta –ubicado en Dean Funes y Buchardo-, las autoridades sanitarias afirmaron que ya son cerca de 80 mil los Olavarrienses vacunados y que fue gracias a la celeridad del plan vacunario que se logró controlar la segunda ola de contagios que se esperaba para pleno invierno.

“La vacunación nos dió la posibilidad de dar vuelta la página, me parece que es fundamental que no tiene que quedar nadie sin la primera dosis” manifestó Borzial respecto, y agregó que desde las postas vacunatorias “salieron a convocar a esas personas que aún no se habían vacunado” tanto en la ciudad como en las diferentes localidades.

“Ahí también hemos subido también el número de personas inoculadas, no obstante, por más que consideramos que este es un excelente número, vamos a seguir insistiendo para aumentar la cobertura en nuestra ciudad”, precisó el presidente de la Región Sanitaria, quien precisó que, “aunque hay una buena cobertura en la franja de entre 18 y 29años, hay un porcentaje que falta vacunar”.

“Sigue en funcionamiento el centro de testeos provincial, no hay que descansar porque seguimos en pandemia. Entre ayer y hoy llegaron 1.200 vacunas de AstraZeneca”, agregó.

En la misma línea, Natalia Alvarez afirmó que están “esperando que aquellos que les falta la primera dosis a que vayan a vacunarse” y agregó que afortunadamente “los porcentajes de ausentismo para la combinación de dosis son bastante bajos”.

“En los próximos días tenemos muchos turnos de segundas dosis de Sinopharm”, agregó.

Por su parte, Norma Álvarez Morello, la Directora Asociada de la región Sanitaria IX, remarcó la importancia de que “los padres y madres se comprometan en la inscripción de los menores de edad”.

Sobre la posibilidad de que se comience a pedir el carnet para realizar diferentes actividades de la vida cotidiana, tema que ya se barajó como una medida a implementar a futuro, el Presidente de la Región Sanitaria manifestó que “la vacunación es una decisión individual que repercute en lo publicó” y que, en consecuencia, “si hay alguna medida en relación a esto la vamos a acompañar”.