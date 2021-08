El dolor de los padres de la joven de 25 años que murió: “No tuvo la chance de vacunarse”

A partir del profundo dolor causado en diferentes sectores de la comunidad olavarrienses por el fallecimiento de una olavarriense de apenas 25 años, Infoeme tuvo la oportunidad de dialogar con familiares de la joven que se encontraba internada en el Hospital Municipal.

Fue este miércoles que trascendió la lamentable noticia, a raíz de un comunicado oficial en donde se indicó que la paciente llevaba 11 días internada en la Unidad de Terapia Intensiva del centro de salud local.

Los familiares de la joven olavarriense relataron a Infoeme que en realidad “hacía 40 días que estaba internada, más precisamente desde el 30 de junio”, momento en el que ingresó al Hospital con un cuadro de Covid que luego se agravó por una neumonía.

Fue justamente por esta razón que, según manifestó la familia, “no tuvo la oportunidad de vacunarse”, ya que “en ese momento aún no había vacunación libre en Olavarría y todavía no le había llegado el turno”.

A raíz del agravamiento de este cuadro, el 2 de julio la joven ingresó a terapia y dos días más tarde la intubaron y entró en un coma inducido. Según relató su familia, casi un mes después de eso, el 29 de julio, le hicieron un hisopado que dio negativo.

Aun así, el 4 de agosto tuvo que ser sometida a una traqueotomía, lo que mejoró temporalmente su cuadro pero no pudo evitar su fallecimiento, ocurrido el 10 de agosto.

“Ella no tenía ninguna enfermedad, todo se debió a ese cuadro inicial de Covid y la neumonía, y después la perjudicaron mucho los virus intrahospitalarios”, señaló su familia, que aprovechó para revindicar “la labor y el cariño de enfermeras y enfermeros”.

“Lamentamos que se haya hecho énfasis en que no estaba vacunada y se haya intentado promover una vacuna a raíz de la desgracia de una familia", concluyeron los allegados de la joven, en medio de su hondo pesar.